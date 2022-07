Eurazeo : va céder sa participation dans Vitaprotech à Apax Partners

Eurazeo a annoncé la signature par son équipe Small-mid buyout d’un accord d’exclusivité avec Apax Partners en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles. L'opération resterait soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables. Cette cession générerait pour la société d'investissement un multiple cash-on-cash de 3,2 et un taux de rendement interne (TRI) de plus de 30%.



Ambitionnant un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros en 2022, Vitaprotech a ainsi triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.