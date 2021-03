Eurazeo va investir 68 mlns d'euros dans le capital de Ultra Premium Direct

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du spécialiste français de l'alimentation pour animaux de compagnie Ultra Premium Direct, pour un montant de 68 millions d'euros. Cette acquisition sera réalisée par Eurazeo Brands, le pôle d'investissement d'Eurazeo dédié "aux marques fortes".

Eurazeo Brands souhaite accompagner Ultra Premium Direct dans sa croissance, "à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services", a expliqué Eurazeo dans un communiqué.

Cet investissement majoritaire dans Ultra Premium Direct reflète également la volonté d'Eurazeo Brands de poursuivre son développement en Europe après l'acquisition de la marque suédoise d'habillement Axel Arigato en novembre 2020. Il s'agirait du neuvième investissement d'Eurazeo Brands depuis mai 2017.

