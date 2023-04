Eurazeo : vers le dénouement d'une participation croisée

Eurazeo annonce que des managing directors et autres parties prenantes de Rhône Group lui ont fait part de leur intention de céder les actions Eurazeo qu'ils détiennent, cession qui serait réalisée dans le cadre d'un accelerated book building ou d'une opération similaire.



A l'issue de cette cession, les autres managing directors de Rhône détiendront moins de 200.000 actions Eurazeo. Robert Agostinelli, associé-gérant et fondateur de Rhône, a démissionné de son mandat de censeur du conseil de surveillance d'Eurazeo le 13 mars.



Par ailleurs, la société d'investissement cotée et Rhône Group ont initié un processus qui devrait se traduire par la cession par Eurazeo de sa participation de 30% dans Rhône aux membres de Rhône ou à une tierce partie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.