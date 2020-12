Eurazeo : vers une cession des parts dans C2S

Eurazeo Patrimoine annonce un accord d'exclusivité avec Elsan en vue de la cession de sa participation dans C2S, groupe multirégional de cliniques généralistes, qui compte 17 établissements dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.



Le produit de cette cession serait d'environ 400 millions d'euros pour Eurazeo. Cette opération ferait ressortir pour le groupe une valeur supérieure de plus de deux euros par action par rapport à celle retenue dans son ANR au 30 juin 2020.



Depuis l'acquisition de C2S en 2018, Eurazeo Patrimoine a apporté les ressources humaines et financières nécessaires à son développement, contribuant ainsi à faire doubler son activité en seulement trois ans.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.