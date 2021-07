L'ANR d'Eurazeo à son plus haut historique grâce au bond de la valeur des actifs

(Actualisation: commentaire d'analyste et réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé mercredi que le montant de son actif net réévalué (ANR) par action avait augmenté de 18% au premier semestre par rapport à fin décembre 2020 et de 42% sur un an, atteignant un plus haut historique grâce à la forte progression de la valeur des actifs.

Le groupe a indiqué qu'il était "à présent en avance sur la trajectoire de doublement des actifs à 5 à 7 ans".

En réaction à ces annonces, l'action Eurazeo s'adjuge 3,9%, à 80 euros.

L'ANR par action de la société d'investissement s'est établi à 99,10 euros par action à la fin juin, dépassant largement la prévision de Degroof Petercam d'un ANR semestriels de 95,40 euros par action. L'intermédiaire financier a ainsi relevé de 88 à 93 euros son objectif de cours sur le titre Eurazeo, toujours conseillé à "acheter".

Eurazeo a, par ailleurs, souligné que ses actifs sous gestion (AUM) avaient progressé de 39% sur 12 mois, à 25,6 milliards d'euros, la hausse s'inscrivant à 18% sur six mois. Les actifs du groupe sont composés à près de 100% d'actifs non cotés, a précisé Eurazeo.

Eurazeo a dégagé un résultat net part du groupe de 476 millions d'euros sur le semestre, contre une perte nette de 295 millions d'euros pour la période correspondante de 2020. "Les contributions de la gestion d'actifs, de l'activité d'investissement et des sociétés du portefeuille sont toutes en nette augmentation par rapport au premier semestre 2020, ainsi que par rapport au niveau d'avant Covid du premier semestre 2019, à périmètre Eurazeo constant", a commenté Eurazeo.

Evoquant ses perspectives, le groupe a indiqué qu'il comptait poursuivre son programme de cessions d'actifs sur le deuxième semestre 2021 et en 2022 "compte tenu de la maturité de son portefeuille et de la qualité de ses actifs".

"La réalisation de ces cessions devrait avoir un impact positif sur la création de valeur dans l'ANR, sur les plus-values de cession et sur les commissions de performance", a ajouté Eurazeo.

"Le groupe confirme son objectif d'augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%, contre 28,7% en 2020", a souligné la société d'investissement. "Le rythme de cette progression sera fonction des levées de fonds, des cessions réalisées ainsi que des recrutements effectués pour préparer la croissance", a-t-elle ajouté.

