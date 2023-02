Nouveau directoire chez Eurazeo : Virginie Morgon remplacée

Le conseil de surveillance d’Eurazeo annonce ce lundi la mise en place d’un nouveau directoire composé de deux Présidents, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, ainsi que de Sophie Flak et Olivier Millet. Ce nouveau directoire, désigné à l'unanimité par le Conseil de Surveillance, a pour mission d'accélérer le développement d'Eurazeo vers la gestion pour compte de tiers, d'optimiser la stratégie d'allocation des ressources et de poursuivre l'amélioration des performances financières et extra-financières de la société.



Le conseil de surveillance et Virginie Morgon ont décidé conjointement qu'il soit mis fin à ses fonctions de Présidente et membre du Directoire d'Eurazeo. Les mandats de MM. Nicolas Huet, Secrétaire Général d'Eurazeo et Marc Frappier, en charge de l'activité Mid-large buyout, ont également pris fin. Ces derniers continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à fin avril 2023.



Les fonctions de président du directoire et de directeur général feront l'objet d'une rotation annuelle ; le premier Président du directoire sera Christophe Bavière tandis que le premier directeur général sera William Kadouch-Chassaing.