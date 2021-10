ONE PLANET SUMMIT: EURAZEO REJOINT L'INITIATIVE POUR UNE ECONOMIE VERTE

En signant la « One Planet Private Equity Funds Statement on Climate-Related Financial Disclosures »* Eurazeo confirme son engagement, aux côtés de plusieurs fonds souverains, gestionnaires d'actifs et sociétés d'investissement, à suivre les recommandations de la Task Force For Climate Related Financial Disclosures (TCFD) dans le cadre de son reporting.

La quatrième édition du sommet annuel One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) s'est tenue le lundi 4 octobre depuis l'Elysée en présence du Président Macron et de John Kerry, envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat. A cette occasion, Eurazeo annonce rejoindre l'initiative qui vise à accélérer la transition vers des marchés financiers plus durables et une économie plus sobre en carbone, ainsi qu'à assurer un alignement vers les objectifs de l'Accord de Paris.

plus inclusive et plus juste et une économie durable sur le plan environnemental. Vers une croissance qui a du sens. »

« One Planet Private Equity Funds Statement on Climate-Related Financial Disclosures » signé par Eurazeo :

In alignment with One Planet Sovereign Wealth Funds and One Planet Asset Managers, we collectively support the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

As the effects of climate change become more material and have an impact on short, medium a nd long-term risk assessment, private investment firms believe that they have critical role to play, alongside government, businesses and the investment community, to support the transition to a Paris -aligned economy. This includes increasing transparency through reliable, comparable and decision-usefulclimate-related financial information to help understand climate risks and opportunities effectively.

With this commitment, we will work towards addressing material climate change issues in our governance, business strategy and planning, risk management, and metrics and targets, thereby facilitating the alignment of investment practices with the One Planet Sovereign Wealth Fund Framework. We will also encourage investee companies to support the TCFD recommendations.

We will continue to engage with the One Planet Sovereign Wealth Funds and other financial, corporate, regulatory and government leaders to support the adoption of international standards for climate -related financial reporting and work towards integrating this data into our investment processes where appropriate within our investment mandates and the OPSWF Framework.

