Eureka Forbes Ltd. est une société basée en Inde, qui fabrique, vend et entretient des filtres à eau, des aspirateurs, des purificateurs d'air, des installations de traitement de l'eau et d'autres appareils ménagers. L'entreprise est principalement active dans le domaine des produits et services de santé, d'hygiène et de sécurité. Elle propose des produits allant des purificateurs d'eau aux aspirateurs, en passant par les purificateurs d'air et les produits de sécurité. Son portefeuille se compose de différents types d'aspirateurs : traîneaux, centraux, à tambour, robotiques, verticaux, humides, secs et autres. Ses purificateurs d'eau comprennent le purificateur d'eau Aquaguard UTC UV Booster, le purificateur d'eau Aquagaurd Sure Champ UV, le purificateur d'eau Aquaguard Sure Champ RO, le purificateur d'eau Aquaguard Sure Delight NXT RO+UV, et d'autres. Ses purificateurs d'eau sont disponibles sous les marques Aquaguard, Aquaguard Select et Sure. Ses purificateurs d'air comprennent Forbes FAP 8000, Aeroguard PRO 1000H, Dr. Aeroguard HPA 500 et d'autres.

Secteur Services et équipements environnementaux