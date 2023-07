Eureka Group Holdings Limited est une société basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de logements et de services aux résidents âgés indépendants et la gestion immobilière spécialisée et les services de conciergerie pour les communautés de vie indépendantes des personnes âgées. Elle opère à travers deux segments : Rental Villages et Property Management. Le secteur des villages locatifs comprend la propriété de villages locatifs pour personnes âgées. Le secteur de la gestion immobilière comprend la gestion de communautés de vie indépendantes pour personnes âgées. La société possède environ 30 villages, dont cinq sont détenus dans le cadre d'une coentreprise, et a 14 autres villages en gestion. Tous les villages communautaires qu'elle possède proposent des unités dotées d'un salon et d'une salle à manger à aire ouverte, d'une kitchenette de style cuisine, d'une salle de bains attenante construite à cet effet avec possibilité d'installer une buanderie, d'une grande chambre aérée et d'une cour individuelle. Ses villages sont également adaptés aux animaux de compagnie. Elle fournit également des services de gestion professionnels.

Secteur Services immobiliers