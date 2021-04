La Minute Macro : Climat, SPACs et des manipulation financières 21/04/2021 | 12:19 Envoyer par e-mail :

Aujourd'hui, nous nous penchons sur un fonds commun de placement américain qui a subi des pertes de près de 500 millions de dollars suite à des manipulations financières en interne. Le président Xi Jinping participera au sommet sur le climat qui aura lieu demain, invité par Joe Biden. Le milliardaire Marshall Paul tire la sonnette d'alarme sur l'essor des SPAC et pour finir un peu de Football avec la suspension du projet de la Super Ligue en Europe. Xi Jinping participera au sommet sur le climat Joe Biden a invité le président chinois au sommet sur le climat qui aura lieu demain. Il a d'ailleurs invité des dizaines d'autres dirigeants, et a annoncé que les Etat-Unis allaient se fixer des objectifs plus ambitieux quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Xi Jinping a accepté cette invitation, il assistera à la conférence par visio. Le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que le président prononcera un discours important. Malgré les désaccords entre les deux superpuissances, un intérêt naissant pour la lutte contre le changement climatique semble les rapprocher. Les Etats-Unis et la Chine étant en effet les deux principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, il semble important qu'ils remettent le sujet sur la table. Sujet qui avait été abandonné par Donald Trump. Infinity Q Capital liquide son hedge fund Le fonds Infinity Q Diversified Alpha suscite pas mal d'interrogations de la part des autorités et des professionnels de la finance. La presse américaine revient sur ce fonds en cours de liquidation après avoir subi de lourdes pertes. Mais ce qui chiffonne surtout le gendarme boursier, c'est la façon dont le gérant du fonds a pris des libertés dans la valorisation de certains produits complexes. Les manipulations, qui semblent grossières, sont sous le coup d'une enquête. L'avocat du gérant affirme que son client n'a pas manipulé les outils de valorisation. Infinity Q Diversified Alpha Fund affichait en février environ 1,7 Md$ d'actifs sous gestion, mais 500 M$ de moins au moment de sa liquidation. Le géant des fonds spéculatifs Marshall Wace tire la sonnette d'alarme sur le marché en plein essor des SPACs "Le phénomène des SPAC va mal se terminer et faire de nombreuses victimes", a déclaré M. Marshall cofondateur de la société d'investissement, à ses investisseurs dans une lettre d'information, tout en précisant que la société a une exposition brute de plus d'un milliard de dollars aux SPAC dans son fonds spéculatif phare Eureka de 21 milliards de dollars. Le milliardaire explique que la structure des SPAC pourrait même avoir été conçue pour encourager "l'embrouille", a-t-il déclaré, La fête pourrait en effet avoir atteint son apogée. La semaine dernière, la U.S. Securities and Exchange Commission a publié de nouvelles directives selon lesquelles les bons de souscription, qui sont émis à l'intention des investisseurs précoces dans les opérations de SPAC, pourraient ne pas être considérés comme des instruments de capitaux propres, mais plutôt comme des passifs à des fins comptables. Le régulateur a également averti les candidats à la cotation que la structuration en SPAC n'est pas un moyen d'éviter de divulguer des informations clés aux investisseurs. Taille des introductions en bourse des SPACs aux États-Unis 2009-2021 (en millions de dollars américains) Source: Statista.com La Super Ligue suspend son projet Les départs des clubs anglais lundi, après une journée de protestation de ses fans, des pressions de la part de l'UEFA et du discours critique du premier ministre Boris Johnson, ont eu raison de la Super Ligue. Dans un communiqué, la direction a indiqué suspendre le projet pour prendre le temps de retravailler dessus : "Nous allons reconsidérer les étapes appropriées et remodeler le projet, en gardant toujours à l'esprit d'offrir aux supporters la meilleure expérience possible." La Super Ligue "reste persuadée que le football actuel a besoin d'un changement" et évoque "un système qui ne fonctionne plus". "Notre proposition avait pour but de permettre au sport d'évoluer tout en générant des ressources, en apportant de la stabilité à toute la pyramide du football et en surpassant les difficultés financières provoquées par la pandémie auxquelles a fait face la planète football tout entière." selon le président de la Super Ligue et du Real Madrid, Florentino Perez. Réaction du premier ministre Boris Johnson après l'annonce de la suspension de la Super Ligue I welcome last night's announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 21, 2021









