Vaste opération policière en Europe contre la mafia 'Ndrangheta

* La police italienne a arrêté plus de 100 personnes

* Ces arrestations sont le résultat de trois années d'enquête

* Les charges comprennent le trafic de drogue et le blanchiment d'argent

* La mafia calabraise 'Ndrangheta est la plus puissante d'Italie

FRANCFORT/ROME, 3 mai (Reuters) - L'Italie et l'Allemagne ont arrêté plus de 100 personnes lors d'une opération conjointe contre le groupe criminel italien 'Ndrangheta, ont annoncé mercredi le parquet allemand et les polices des deux pays.

Les suspects sont accusés de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de fraude et trafic de drogues, d'associations criminelles mafieuses et de possessions et trafic d'armes.

Les arrestations ont été menées au cours d'une enquête coordonnée entre l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Portugal et l'Espagne, ont annoncé les autorités allemandes.

La 'Ndrangheta, originaire de Calabre dans le sud de l'Italie, a surpassé la Cosa Nostra sicilienne pour devenir le groupe mafieux le plus puissant du pays et l'une des plus grosses organisations criminelles dans le monde.

La police italienne a indiqué dans un communiqué avoir procédé à 108 arrestations à travers le pays, au cours d'une enquête menée dans la ville méridionale de Reggio de Calabre. Quinze autres personnes ont été interpellées par la police dans la ville de Gênes (nord-ouest).

La police allemande a également effectué des dizaines d'arrestations mercredi matin.

Les forces de l'ordre belges ont effectué des perquisitions à plus de vingt adresses, selon le parquet belge.

TRAFIC DE COCAÏNE

La police du Land de Bavière en Allemagne, a indiqué que ces arrestations étaient le fruit de trois années d'une enquête nommée "Opération Eureka".

Selon la police bavaroise, les enquêteurs italiens et belges pensent que le groupe criminel a fait transiter clandestinement près de 25 tonnes de cocaïne entre octobre 2019 et janvier 2022 entre la Calabre, la Belgique, les Pays-Bas et l'Amérique du Sud, pour un montant estimé plus de 22 millions d'euros.

Parmi les personnes interpellées en Allemagne, quatre ont été arrêtées en Bavière, quinze en Rhénanie-Westphalie (nord) et dix en Rhénanie-Palatinat (sud-ouest). La police a procédé à des saisies de preuves potentielles dans des dizaines d'endroits, dont des maisons et des bureaux.

Deux suspects qui faisaient l'objet d'une enquête dans le Land allemand de Sarre (ouest) ont été arrêtés en Italie. La police n'a pas révélé leur identité mais elle a indiqué qu'ils avaient respectivement 47 et 25 ans.

Un homme a été arrêté à Malaga, dans le sud de l'Espagne, dans le cadre de l'enquête coordonnée, a indiqué la police espagnole, sans donner plus de détails.

Le parquet allemand et la police italienne ont annoncé chacune la tenue de conférences de presses distinctes dans le courant de la journée. (Reportage Maria Sheahan, Federico Maccioni et Inti Landauro, Philip Blenkinsop; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)