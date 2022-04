Euro Cycles S A : CYCLES - Assemblée générale ordinaire & extraordinaire du 22/04/2022 08/04/2022 | 16:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE EURO-CYCLES SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 8 910 000 DT Identifiant unique : 0044463T Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse Le Conseil d'Administration réuni le 10 Mars 2022 a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société EURO-CYCLES S.A à l'Assemblée Générale Ordinaire du Vendredi 22 Avril 2022 à 10 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de l'exercice clos le 31/12/2021 sur la Gestion de l'exercice 2021.

 Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et du rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

 Examen et approbation des états Financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

 Examen et approbation des Etats Financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

 Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

 Affectation des résultats et distribution des bénéfices de l'exercice 2021.  Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021.

 Fixation des jetons de présence.

 Renouvellement du mandat des Administrateurs M. HABIB ESSEYAH, M. MOHAMED REKIK, M. MICHELE BERAUDO et la Société MG INVEST. *

 Renouvellement du Mandat du Co-commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024. NB : NB : Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter en vertu d'un pouvoir spécial dument signé (signature légalisée) précédée de la mention « BON POUR POUVOIR ». Les rapports à soumettre aux délibérations de L'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société. PROJET DES RESOLUTION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SOCIETE EURO-CYCLES SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 8 910 000 DT IDENTIFIANT UNIQUE : 0044463T Siège social : Z.I. Kalaa Kébira CP 4060 Sousse Projet des résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 Avril 2022 1ère résolution : L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports d'activités du Conseil d'Administration sur la gestion 2021, et après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2021, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2021. Les états financiers individuels et les états financiers consolidés au 31/12/2021 font apparaitre respectivement un bénéfice net après impôt de 26 958 896 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 26 619 458 DT. Cette résolution mise aux votes est adoptée à ………………… . 2ème résolution : L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et constatant qu'il n'y a pas des nouvelles opérations ou conventions intervenues courant l'exercice 2021 avec la société EURO CYCLES et la société TUNINDUSTRIE, en prend acte purement et simplement et l'approuve. Cette résolution mise aux votes est adoptée à ………………… . 3ème résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer les dividendes aux titres de l'exercice 2019 et d'affecter par conséquent le résultat de l'exercice 2020, ainsi que les résultats reportés comme suit : - Résultats reportés - Résultat Distribuable : 47 517 369 DT - Dividendes en Dinars Tunisien : 14 879 700 DT : 26 958 896 DT : 20 558 473 DT Bénéfice de l'exercice 2021 (Soit la distribution de 1.670 TND par action) - Résultats reportés après affectation : 32 637 669DT La date de mise en paiement des dividendes a été fixé par l'assemblée au ……… 2022. Le montant de ces dividendes sera prélevé sur les résultats reportés arrêtés au 31/12/2019 et 31/12/2020. 4ème résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2021 Cette résolution mise aux votes est adoptée à ………………… . 5ème résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer une somme de 8 750 DT (Huit Mille Sept Cent Cinquante Dinars dinars) Brut soit 7 000 DT (Sept Mille Dinars) net de tous impôt par Membre au titre des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de sa part. Cette résolution mise aux votes est adoptée à ………………… . 6ème Résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire générale approuve la rémunération annuelle fixe à titre de jetons de présence alloué au Président du Conseil d'administration conformément à la 2ème résolution du PV du Conseil d'Administration tenu le 07 Janvier 2020 enregistré à la Recette des Finances KALAA KEBIRA le 22-01-2020 sous le N° 20700141 Quittance N° M004827, fixant la rémunération annuelle de 120 000 DT net de tous impôts ( Cent Vingt Mille Dinars) et précise la nature de jetons de présence conformément aux dispositions statutaires ( article 24 tertio ( nouveau Rémunération du Président du Conseil) 7ème résolution L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants : - Monsieur HABIB ESSEYAH

- Monsieur MOHAMED REKIK

- La Société MG INVEST

- Monsieur MICHELE BERAUDO Pour les exercices 2022-2023 et 2024 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulée. Cette résolution mise aux votes est adoptée à ………………… . 8ème résolution : L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le Mandat de…… Expert-comptable, membre de l'ordre des Experts comptables de Tunisie titulaire de la Carte Professionnel N° et de la CIN entant que Co-Commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices comptables 2022-2023 et 2024, de ce fait ce mandat se termine avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2024. M …………… , Accepte séance tenante sa nomination entant que Co-commissaire aux comptes de la société EURO CYCLES S.A pour les exercices 2022-2023 et 2024, et déclare qu'il n'est dans aucune situation d'incompatibilité prévue par la loi. Cette résolution mise aux votes est adoptée à ………………… . 9ème résolution : L'Assemblée Générale confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son Mandataire pour effectuer les dépôts et les publications prévus par la loi. Cette résolution mise aux votes est adoptée à ………………… . CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE SOCIETE EURO-CYCLES S.A SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 8 910 000 DT IDENTIFIANT UNIQUE : 0044463T Siège social : Z.I. Kalaa Kébira 4060 Sousse Le Conseil d'Administration réuni le 10 Mars 2022 a l'honneur de convoquer Les Actionnaires de la Société EURO-CYCLES en Assemblée Générale Extraordinaire le Vendredi 22 Avril 2022 à 11.30 heures au siège social de la société sise à la Zone Industrielle Kalaa Kebira Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1- Augmentation de capital social par incorporation des réserves de 891 000 DT pour passer de 8 910 000 DT à 9 801 000 DT par la création de 891 000 actions nouvelles à attribuer gratuitement à raison d'une (01) Nouvelle action pour (10) Anciennes. Les nouvelles actions porteront jouissance à partir de 01/01/2023. 2- Modifications corrélatives des statuts. 3- Modification de l'article 24 Nouveau des statuts : 17èmes tirets des statuts. NB : Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter en vertu d'un pouvoir spécial dument signé (signature légalisée) précédée de la mention « BON POUR POUVOIR ». Les projets de résolutions à soumettre aux délibérations de L'AGE seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Société Euro Cycles SA published this content on 08 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 April 2022 14:09:07 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur EURO-CYCLES S.A 10/03 EURO-CYCLES S.A : Assemblée générale ordinaire CO 20/01 EURO-CYCLES S.A : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2021 EURO-CYCLES S.A : Rapport Semestriel CO 2021 EURO-CYCLES S.A : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 2021 EURO-CYCLES S.A : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 2021 EURO-CYCLES S.A : Chiffre d'affaires 1er trimestre CO 2021 EURO-CYCLES S.A : Assemblée générale ordinaire CO 2021 EURO-CYCLES S.A : Rapport financier CO 2021 EURO-CYCLES : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2020 EURO-CYCLES : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO

Données financières TND USD EUR CA 2021 148 M 49,8 M 45,7 M Résultat net 2021 19,6 M 6,59 M 6,05 M Dette nette 2021 15,6 M 5,25 M 4,81 M PER 2021 14,1x Rendement 2021 5,68% Capitalisation 276 M 92,9 M 85,2 M VE / CA 2021 1,97x VE / CA 2022 1,83x Nbr Employés - Flottant 35,6% Graphique EURO-CYCLES S.A Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EURO-CYCLES S.A Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 31,00 TND Objectif de cours Moyen 39,90 TND Ecart / Objectif Moyen 28,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Habib Essayeh Chairman & Chief Executive Officer Jean-Yves Choplain Technical Manager Patrice Garandeau Director Mohamed Rekik Director Michele Beraudo Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) EURO-CYCLES S.A -4.44% 93 SHIMANO INC. -12.52% 19 762 POOL CORPORATION -25.81% 17 081 PELOTON INTERACTIVE, INC. -32.72% 7 978 YAMAHA CORPORATION -7.58% 7 258 BRP INC. -5.38% 6 740