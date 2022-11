Euro Manganese Explore l'Opportunité de Produire du Manganèse Qualité Batterie en Amérique du Nord

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V et ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Francfort: E06) (la «Société» ou «EMN») est heureuse d'annoncer qu'elle explore la possibilité de produire des produits de haute pureté à base de manganèse en Amérique du Nord.



Points Clés:

La demande nord-américaine de manganèse de haute pureté devrait atteindre environ 200 000 tonnes d'équivalent métal par an ("tpa") d'ici 2031, mais il n'y a actuellement aucune capacité de traitement et de production de manganèse de qualité batterie en Amérique du Nord.

Une étude de cadrage est en cours pour évaluer un site à Bécancour, au Québec, pour la production de produits de haute pureté à base de manganèse à la suite de discussions avec des fabricants de cathodes et de batteries et des producteurs d’automobiles en Amérique du Nord («le projet Bécancour»).

L'étude de cadrage du projet Bécancour évaluera la dissolution du métal de manganèse électrolytique de haute pureté («HPEMM») pour produire une poudre de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté («HPMSM») et/ou une solution de sulfate de manganèse de haute pureté («HPMSS»).

L'étude tirera parti des vastes travaux de développement de procédés et d'ingénierie récemment complétés par la Compagnie sur le Projet de Manganèse Chvaletice en République Tchèque.

Euro Manganèse a signé une entente exclusive de vérification diligente sur un site stratégique du parc industriel de Bécancour, où un groupe d'usines de fabrication de matériaux actifs cathodiques précurseurs («pCAM») est actuellement en développement.

En l'absence d'installations de traitement existantes pour produire du manganèse de haute pureté en Amérique du Nord, le projet Bécancour serait une des premières usines à produire des produits de manganèse de qualité batterie pour le marché nord-américain, qui est en croissance rapide.

Justification Stratégique pour le Développement du Projet Bécancour

Le marché nord-américain des véhicules électriques grandit rapidement, aidé par la récente loi américaine sur la réduction de l'inflation, qui prévoit des incitations à la localisation de la production de batteries et des chaînes d'approvisionnement en matières premières pour batteries. La demande nord-américaine résultante de manganèse de haute pureté devrait atteindre environ 200,000 tonnes (equivalent metal) par année d'ici 2031, mais il n'existe actuellement aucune capacité de traitement et de production de manganèse de qualité batterie en Amérique du Nord.

En réponse à des discussions encourageantes avec des producteurs d’automobiles, des fabricants de batteries et de cathodes cherchant à s'approvisionner en manganèse de haute pureté produit localement et de manière responsable en Amérique du Nord, Euro Manganèse entreprend une étude de cadrage sur une usine de dissolution dans le parc industriel de Bécancour, au Québec. L'usine de dissolution utiliserait du HPEMM pour produire de la poudre de HPMSM et/ou du HPMSS, son équivalent liquide.

L'avantage d'un produit HPMSS est la capacité de pomper une solution directement vers les fabricants de pCAM avoisinants, éliminant ainsi la nécessité de cristalliser, sécher et emballer un produit HPMSM en poudre, qui est finalement dissous dans l'eau par les usines de pCAM. Par conséquent, le HPMSS économise des coûts pour les deux parties et réduit les émissions de CO 2 .

La production de HPEMM du Projet de Manganèse Chvaletice pourrait initialement approvisionner l'usine de dissolution de Bécancour et fournir une base de production stratégique au Canada pour le marché nord-américain. Cela permettrait également à la Société de capturer une marge supplémentaire pour le HPEMM qui n'est pas actuellement prévu être traité par HPMSM au projet Chvaletice. La proportion de Chvaletice HPEMM à traiter à Bécancour sera déterminée dans l'étude de cadrage.

Euro Manganèse a signé une entente d'accès au terrain et d'exclusivité de trois mois (« l'Entente ») avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, une société d’État québécoise, qui est propriétaire de la parcelle de terrain de 15 hectares proposée par EMN pour cette usine à Bécancour. L'Accord permet à Euro Manganèse d'effectuer exclusivement des vérifications diligentes sur la parcelle de terrain, après quoi l'Entente permet à la Société de conclure un accord d'option pour l'achat du site.

La Société a engagé SNC Lavalin, une société internationale de services d'ingénierie basée à Montréal, qui possède une connaissance approfondie de la région, pour effectuer une vérification diligente du site et donner des conseils sur les processus d'autorisation. Parallèlement à la réalisation d'une vérification diligente sur le site de Bécancour, la Société a mandaté le bureau de Vancouver d'Ausenco Engineering Canada Inc., une firme mondiale d'experts-conseils en ingénierie ayant une expertise dans les métaux de batterie, pour mener une étude de cadrage pour l'usine de dissolution à un niveau de précision des coûts de Classe 5 ( +/- 50%). L'étude s'appuie sur le développement approfondi du procédé et les récents travaux d'ingénierie du projet Chvaletice.

Justification de l'emplacement au Québec

Bécancour s’apprête à devenir un important centre de production de matériaux de batteries à faible empreinte carbone pour la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord. Bécancour a de nombreux avantages, notamment un port en eau profonde ouvert toute l'année, une vaste infrastructure routière et ferroviaire, de l'énergie hydroélectrique et un solide soutien gouvernemental. La région offre des services industriels sophistiqués, des fournisseurs d'équipements et de réactifs, en plus d’une main-d'œuvre qualifiée et entrainable.

Le site proposé est stratégiquement situé entre deux usines de cathode en cours de développement et adjacent à des usines potentielles de sulfate de nickel et de sulfate de cobalt. Le projet Bécancour d'Euro Manganèse compléterait la suite métallique de batteries à cathode ternaire dans le parc industriel de Bécancour. Le site est situé à proximité de la route, du chemin de fer, des lignes électriques et de l'approvisionnement en eau.

Le Québec offre des programmes de soutien financier gouvernementaux intéressants, qui peuvent constituer des incitatifs pour la construction de l'usine de dissolution. La Société étudie ces mesures incitatives avec les agences concernées.

Figure 1. Port de Becancour et son parc industriel, avec emplacement du site de l’usine de produits de manganese qualité batterie proposée par Euro Manganese.

Le Dr Matthew James, président et directeur général d'Euro Manganese, a déclaré:

« Le projet Bécancour fait progresser la vision d'Euro Manganèse de bâtir une entreprise productrice de manganèse de haute pureté avec multiples actifs placés stratégiquement pour approvisionner le marché des batteries pour véhicules électriques en pleine croissance. Cela positionne également la Société pour profiter de la croissance prévue du marché Nord-Américain, qui s'est accéléré avec l'annonce par les États-Unis de sa nouvelle Loi sur la Réduction de l'Inflation. En développant ce qui pourrait être une des premières usines de traitement de manganèse de haute pureté en Amérique du Nord, Euro Manganese bénéficiera de cet avantage préemptif, en fournissant aux équipementiers d’automobiles nord-américains, aux fabricants de batteries et aux fabricants de matériaux actifs cathodiques des produits de manganèse de haute qualité locaux et fabriqués de façon responsable.

Le projet phare de la Compagnie en République Tchèque reste au cœur de notre objectif et de notre stratégie. Cependant, nous avons été activement encouragés dans le cadre de nos discussions commerciales, à fournir des produits de haute pureté à base de manganèse en Amérique du Nord. Pour répondre à cette demande, parallèlement aux incitatifs potentiels à développer une chaîne d'approvisionnement sécurisée pour les voitures electriques en Amérique du Nord, nous prenons ces mesures pour explorer cette opportunité de croissance logique. »

À propos d'Euro Manganèse Inc.

Euro Manganese Inc. est une société de matériaux pour batteries dont l'objectif est de devenir un leader de la production de manganèse de haute pureté, pour l'industrie des véhicules électriques et autres applications de haute technologie, qui est compétitif et respectueux de l'environnement. La Société fait progresser le développement du projet Chvaletice Manganese en République tchèque, qui est une opportunité unique de valorisation de déchets industriels et d'assainissement impliquant le retraitement des anciens résidus d'une mine désaffectée. Le projet Chvaletice est la seule ressource importante de manganèse dans l'Union Européenne, positionnant stratégiquement la société pour fournir aux chaînes d'approvisionnement de batteries des matières premières essentielles pour soutenir la transition mondiale vers une économie circulaire et à faible émission de carbone.

Autorisé pour publication par le PDG d'Euro Manganese Inc.

