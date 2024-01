Euro Manganese Inc. est une société canadienne spécialisée dans les matériaux pour batteries. La société est engagée dans le développement du projet Chvaletice en République tchèque et dans l'exploration d'une opportunité de produire des produits de manganèse de qualité batterie à Bécancour, au Québec. La société se concentre sur le développement du gisement de Chvaletice, qui implique le retraitement d'un gisement de manganèse facilement lixiviable situé dans les résidus d'une mine désaffectée en République tchèque (le projet de manganèse de Chvaletice), pour la production de manganèse métal électrolytique de haute pureté (HPEMM) et de sulfate de manganèse monohydraté de haute pureté (HPMSM) et d'autres produits à base de manganèse, principalement destinés à être utilisés dans les batteries lithium-ion. Le projet de manganèse de Chvaletice est situé à environ 90 km à l'est de Prague, en République tchèque.

Secteur Métaux et minéraux précieux