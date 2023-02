EURO Ressources : Communiqué information réglementée - Mise à disposition du rapport financier annuel 2022

COMMUNIQUÉ Paris: EUR

PARIS, France, le 27 février 2023: EURO Ressources S.A. (Paris: EUR) annonce conformément aux dispositions de l’article 221-4 IV du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers que le rapport financier annuel portant sur l’année 2022, établi conformément aux dispositions de l’article 222-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, est disponible sur le site internet de la Société dans l’espace « Rapports Financiers » (www.euroressources.fr, Langue Française > Informations Financières > Rapports Financiers > 2022).

À propos d'EURO

EURO est une société française dont les principaux actifs sont une redevance sur la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »), une redevance relative aux concessions Paul Isnard, une production d’argent auprès d'une filiale d'Orezone Gold Corporation (« Orezone ») et des titres négociables. Depuis le 31 janvier 2023, la mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par Zijin Mining Group Co. Ltd (« Zijin »). La redevance existante de Rosebel détenue par EURO demeurera une obligation d’IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La redevance sur la production nette d’affinage couvre la production future des concessions Paul Isnard et une zone d’intérêt les entourant en Guyane française, détenue par Orea Mining Corp. Au titre de la production d’argent, EURO recevra 50 % de la production d'argent payable sur la durée de vie de la mine du projet Bomboré d'Orezone, situé au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest.

EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. Au 31 décembre 2022, IAMGOLD France S.A.S. (« IAMGOLD France »), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait 90 % de toutes les actions en circulation d'EURO. Au 31 décembre 2022, IAMGOLD France détenait 56 242 153 actions représentant 112 300 344 droits de vote, soit environ 94,38 % des droits de vote d'EURO.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

Tidiane Barry



Directeur général



Tél. : +1 450 677 0040



E-mail : tbarry@euroressources.net Sophie Hallé



Directeur général délégué



Tél. : +1 450 677 0040



E-mail : shalle@euroressources.net

