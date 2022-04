EURO Ressources S A : Circulaire d'information de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires (113KB)

EURO RESSOURCES S.A.

Société Anonyme au capital de 624.912,81 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 390 919 082 RCS PARIS 23, rue du Roule, 75001 Paris, France

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DES

ACTIONNAIRES

LES ACTIONNAIRES SONT AVISÉS qu'ils sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires d'EURO Ressources S.A. (la "Société") qui se tiendra le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 00 (heure de Paris), à l'Hôtel Hilton, Aéroport Paris Charles de Gaulle, rue de Rome, Tremblay-en-France (93), France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE :

- Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, et quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes,

- Affectation des résultats comptabilisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

- Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code du commerce,

- Ratification de la nomination de Mme Dorena Quinn en qualité d'administrateur par cooptation,

- Renouvellement des mandats des administrateurs suivants : M. David Watkins, M. Ian Smith, Mme Susanne Hermans, Mme Janandre Lamprecht, Mme Dorena Quinn, M. Silviu Bursanescu et M. Tim Bradburn,

- Approbation des informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires spéciaux et incluses dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration,

- Approbation des rémunérations et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Président du Conseil d'Administration,

- Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Directeur Général,

- Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Directeur Général Délégué,

- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, et

- Pouvoirs en vue des formalités.

La circulaire d'information ci-jointe renferme des précisions sur les questions dont l'Assemblée sera saisie.

Le 26 avril 2022

(signé) "Tidiane Barry" Directeur général

VOTRE VOTE EST IMPORTANT. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'Assemblée peuvent voter par procuration ou par correspondance en remplissant, datant et signant la procuration ci-jointe et en la renvoyant dans l'enveloppe ci-jointe de sorte qu'elle soit reçue au plus tard le 15 mai 2022, à 14 h 00 (heure de Toronto ou de Paris selon le cas). Si un actionnaire reçoit plus d'un instrument de procuration parce qu'il est propriétaire d'actions immatriculées sous différents noms ou adresses, chaque procuration doit être remplie et renvoyée.

EURO RESSOURCES S.A.

Société Anonyme au capital de 624.912,81 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 390 919 082 RCS PARIS 23, rue du Roule, 75001 Paris, France

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DES ACTIONNAIRES CIRCULAIRE D'INFORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La présente circulaire d'information ainsi que le formulaire de procuration ci-joint (la « Procuration ») ont été établis par EURO Ressources S.A. (la « Société ») en vue de l'assemblée générale ordinaire annuelle (l'« Assemblée ») des actionnaires de la Société (les « Actionnaires ») qui doit se tenir le 18 mai 2022 à 14 h 00 (heure de Paris), à l'Hôtel Hilton, Aéroport Paris Charles de Gaulle, rue de Rome, Tremblay-en-France (93), France.

Sauf indication contraire, tous les montants en euros (€) mentionnés dans le présent document sont des Euros.

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars (US$) mentionnés dans le présent document sont des dollars américains.

Sauf indication contraire, toutes les informations contenues dans la présente circulaire d'information sont celles existant en date du 18 avril 2022.

SOLLICITATION DES ACTIONNAIRES

LA PROCURATION JOINTE EST SOLLICITÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ET EN SON NOM. Les Actionnaires seront d'abord sollicités par l'envoi de la Procuration par la poste. Les administrateurs de la Société pourront ultérieurement les solliciter par téléphone ou les contacter personnellement pour qu'ils retournent la procuration en temps utile. Tous les frais liés à la sollicitation des Actionnaires seront acquittés par la Société. La circulaire d'information ainsi que la Procuration qui l'accompagne seront expédiés aux Actionnaires par la poste le ou vers le 26 avril 2022.

COMMENT VOTER AU MOYEN DE LA PROCURATION

La Société étant constituée sous le régime du droit français, l'Assemblée ainsi que les procédures de vote afférentes devront se dérouler conformément à la législation et à la réglementation françaises qui sont très précises quant aux façons de solliciter des procurations et de voter lors d'une assemblée d'actionnaires. Veuillez lire attentivement les explications présentées ci-dessous quant à la façon d'exercer votre droit de vote. En effet, les lois françaises diffèrent considérablement des lois canadiennes en cette matière.

Un Actionnaire ayant droit de voter à l'Assemblée peut au moyen de la Procuration : 1. voter par procuration sur l'ensemble des résolutions approuvées par le Conseil d'Administration en donnant un pouvoir en blanc au président de l'Assemblée (le « Président »), lequel pouvoir sera utilisé par ce dernier pour exprimer un vote favorable sur l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée (qu'elles soient ou non inscrites à l'ordre du jour) comme le prévoit la loi française ; ou 2. voter par procuration sur l'ensemble des résolutions en donnant un pouvoir à son conjoint ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix pour voter en son nom sur l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée (qu'elles soient ou non inscrites à l'ordre du jour) ; ou 3. voter par correspondance : a) sur l'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour, en exprimant pour chaque résolution :

- un vote favorable ; ou

- un vote défavorable ; ou

- sa volonté de s'abstenir.

et b) pour toutes résolutions non inscrites à l'ordre du jour à ce jour, ou qui auraient été amendées :

- exprimer sa volonté de s'abstenir ; ou,

- donner mandat au Président de voter à sa place ; ou

- se faire représenter par son conjoint ou par un autre Actionnaire qu'il aura désigné ; ou 4. choisir, pour chacune des résolutions, de recourir à un vote par correspondance ou à un vote par procuration.

La Procuration remplie doit être reçue au plus tard le 15 mai 2022 à 14 h 00 (heure locale que ce soit à l'adresse à Paris ou Toronto où la Procuration est reçue), à l'adresse indiquée sur l'enveloppe ci-jointe (à l'attention du Proxy Department, TSX Trust, Suite 301, 100 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 4H1 Canada ou au bureau de Société Générale Securities Services, SGSS/SBO/CIS/ISS/SRP, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes CEDEX 3, France). Les formulaires ainsi reçus seront remis au Président à temps pour l'Assemblée. Pour tout autre mode de vote que le vote par correspondance, la Procuration peut être remise au Président ou au scrutateur de l'Assemblée avant le début de l'Assemblée.

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES POUR VOTER AU MOYEN DU FORMULAIRE Ces quatre façons de voter à l'aide de la Procuration sont expliquées plus en détail ci-dessous.

Option 1

Un Actionnaire peut voter par procuration en donnant un pouvoir en blanc au Président qui pourra voter sur l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée (qu'elles soient ou non inscrites à l'ordre du jour) (partie 1 de la Procuration).

La Procuration permet à un Actionnaire d'autoriser le Président à voter en son nom sur l'ensemble des résolutions présentées ou approuvées par le conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'Administration »). Pour ce faire, l'Actionnaire doit retourner la Procuration, datée et signée, sans en remplir les parties 2 et 3. Le Président exprimera un vote favorable pour les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, et un vote défavorable pour les autres projets, comme cela est prévu par le droit français. Le Président suivra les mêmes règles pour toute résolution nouvelle ou amendée.

Option 2

Un Actionnaire peut voter par procuration en donnant un pouvoir à son conjoint ou à son le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à un autre Actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix pour voter en son nom sur l'ensemble des résolutions soumises à l'Assemblée (qu'elles soient ou non inscrites à l'ordre du jour) (partie 2 de la Procuration).

La Procuration permet à l'Actionnaire de désigner un mandataire de son choix qui votera en son nom sur toutes les résolutions proposées à l'Assemblée. L'Actionnaire doit pour cela 1) remplir la partie 2 du formulaire, 2) indiquer le nom de son conjoint ou celui de son le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou celui d'un Actionnaire ou celui de toute autre personne physique ou morale de son choix à voter en son nom sur la ligne prévue à cet effet, 3) dater et signer la procuration et 4) ne pas remplir les parties 1 et 3 de la Procuration. Le mandataire utilisera alors librement la Procuration de l'Actionnaire non seulement pour les résolutions proposées dans l'ordre du jour de l'Assemblée, mais également pour les résolutions nouvelles ou amendées. Le mandataire devra adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose sous la forme d'un formulaire de vote par correspondance (partie 3 de la Procuration dans les conditions de l'option 3 ci-dessous) adressé à l'adresse électronique suivante assemblees.generales@sgss.socgen.com au plus tard le 15 mai 2022.

Si un Actionnaire remplit uniquement la partie 2 de la Procuration et la renvoie datée et signée à la Société sans avoir désigné un mandataire, la Procuration sera considérée comme un « pouvoir en blanc » donné au Président qui l'utilisera tel que prévu à l'option 1 ci-dessus.

Option 3

Un Actionnaire peut voter par correspondance sur l'ensemble des résolutions (partie 3 de la Procuration). Pour voter par correspondance, l'Actionnaire ne doit remplir que la partie 3 de la Procuration, la dater et signer et la renvoyer comme décrit ci-dessus. Pour chacune des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée, l'Actionnaire devra cocher une seule case par résolution indiquant son vote « pour » ou son vote « contre ou abstention ». Selon la législation française, lorsqu'un Actionnaire décide de s'abstenir de voter, les droits de vote de l'Actionnaire sont exclus pour le calcul de la majorité requise pour approuver la résolution concernée.

L'Actionnaire qui choisit de voter par correspondance doit également donner des indications sur le sens du vote en cas d'amendement ou de nouvelles résolutions en indiquant, pour ces résolutions, sa volonté de s'abstenir ou de donner une procuration à son conjoint, au Président ou à un autre Actionnaire qu'il aura désigné, en remplissant la partie 3 du formulaire prévue à cet effet dans la Procuration. Lorsqu'un Actionnaire donne une Procuration au Président, ce dernier exprimera au nom de l'Actionnaire un vote favorable pour l'adoption des projets de résolution agréés par le Conseil d'Administration et un vote défavorable pour tous les autres projets. Lorsqu'un Actionnaire a désigné un autre mandataire autorisé, ce mandataire utilisera la Procuration comme il l'entend.

Option 4

Un Actionnaire peut choisir de voter par correspondance pour certaines résolutions et de voter par procuration pour d'autres.

L'Actionnaire a la possibilité de voter par procuration pour certaines résolutions et de voter par correspondance pour d'autres. Pour ce faire, l'Actionnaire doit cocher la case 1b et une ou plusieurs des résolutions de la partie 3 du formulaire. Dans ce cas, la réponse de l'Actionnaire sera considérée comme une intention de vote par procuration de sa part, sous réserve des votes par correspondance indiqués dans la partie 3 de la Procuration.

Signature de la Procuration (Partie 4 de la Procuration)

Tout Actionnaire est prié d'inscrire dans la partie 4 de la Procuration réservée à cet effet ses nom, prénom et adresse. Si ces indications sont déjà portées sur la partie 4 de la Procuration, il est demandé à l'Actionnaire de corriger toute inexactitude relative à ces informations. Si l'Actionnaire est une personne morale, le signataire de la Procuration doit indiquer ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe. Pour les Actionnaires qui sont des personnes physiques, si le signataire n'est pas l'Actionnaire, il devra indiquer ses nom, prénom et qualité.

DANS TOUS LES CAS, IL EST INDISPENSABLE QUE LA PROCURATION SOIT

SIGNÉE PAR L'ACTIONNAIRE.

Les formulaires qui ne sont pas signés et retournés dans le délai prévu ne pourront pas être pris en compte lors du dépouillement des votes « Pour » ou « Contre » une résolution.

RÉVOCATION DES PROCURATIONS

Une Procuration donnée par un Actionnaire est révocable à tout moment mais cette révocation n'est opposable à la Société que si elle lui a été notifiée par écrit en temps utile. Un Actionnaire peut révoquer une Procuration en faisant parvenir à l'une des adresses indiquées ci-dessus, au plus tard le 15 mai 2022 à 14 h 00 (heure locale que ce soit à l'adresse à Paris ou Toronto où la Procuration est reçue), une notification écrite dûment signée de sa main par laquelle il révoque la Procuration précédemment adressée aux adresses mentionnées ci-dessus.

ACTIONS COMPORTANT UN DROIT DE VOTE ET PRINCIPAUX DETENTEURS DE

DROITS DE VOTE

Le capital social de la Société est composé d'actions ordinaires. En date des présentes, 62.491.281 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Les actions ordinaires permettent à leurs détenteurs de voter à l'Assemblée, chaque action donnant droit à une voix, et sont sujettes à un droit de vote double lié à chaque action détenue au nominatif pour une période continue d'au moins deux ans.

Tout actionnaire peut participer et voter à l'Assemblée sur justification de la propriété de ses actions par l'inscription en compte de ses titres au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. La Société a fait préparer une liste de tous les détenteurs d'actions ordinaires à cette date. Tous les Actionnaires mentionnés sur cette liste auront droit pendant l'Assemblée à une voix pour chaque action ordinaire figurant à côté de leur nom sauf si a) l'Actionnaire a transféré la propriété d'une ou plusieurs action(s) ordinaire(s) après le 16 mai 2022 et que b) le cessionnaire de cette ou ces action(s) ordinaire(s) présente un ordre de mouvement dûment signé et démontrant qu'il détient cette ou ces action(s). Un ordre de mouvement peut être obtenu auprès de Société Générale Securities Services, en charge du service titres.

Une liste complète des Actionnaires au nominatif ayant le droit de voter à l'Assemblée sera mise à la disposition de tout Actionnaire, pour toute raison relative à l'Assemblée, pendant une période de 15 jours précédant l'Assemblée (soit à compter du 3 mai 2022), au bureau de Société Générale Securities Services, SGSS/SBO/CIS/ISS/SRP, 32 rue du Champ de Tir CS 30812, 44308 Nantes CEDEX 3, France et au bureau de TSX Trust, Suite 301, 100 Adelaide Street West, Toronto, Ontario, M5H 4H1 Canada, aux heures normales de bureau de ces sociétés. Conformément au droit français (article R. 225-90, paragraphe 2 du Code de commerce), une liste des Actionnaires au nominatif à la date du 3 mai 2022 sera également disponible au siège social de la Société à Paris, France.

De plus, comme le prévoit la loi française, tout Actionnaire peut participer au vote lors de l'Assemblée s'il justifie de son identité et du fait qu'il est le titulaire d'actions ordinaires depuis au moins deux jours avant la date prévue pour la tenue de l'Assemblée, soit au plus tard le 16 mai 2022 (0h00 a.m.).

Cette circulaire d'information ainsi que la Procuration ci-jointe seront envoyés aux Actionnaires nominatifs propriétaires d'actions ordinaires le ou vers le 26 avril 2022. En outre, la Société s'engage, conformément au droit français, à adresser une copie de cette circulaire d'information et de la Procuration à toute personne actionnaire de la Société qui en ferait la demande à la Société au moins six jours avant la date de l'Assemblée.

À la connaissance des administrateurs et dirigeants de la Société, en date des présentes, aucune personne n'est propriétaire véritable (au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières) direct ou indirect d'actions représentant plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions ordinaires existantes ou émises par la Société, ni n'exerce un contrôle ou une emprise sur une telle proportion de ces actions, en dehors d'IAMGOLD France S.A.S., détenue indirectement à 100 % par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »), qui détient 56.058.191 actions ordinaires, représentant environ 89,71 % des actions ordinaires existantes ou émises de la Société, au 31 décembre 2021.

AVIS AUX ACTIONNAIRES NE DÉTENANT PAS LEURS ACTIONS EN NOM PROPRE L'information mentionnée dans ce paragraphe est d'une importance capitale pour de nombreux Actionnaires de la Société dans la mesure où un grand nombre d'Actionnaires ne détiennent pas leurs actions ordinaires de la Société en nom propre. Les Actionnaires de la Société qui ne détiennent pas leurs actions ordinaires en nom propre (« Actionnaires Bénéficiaires ») doivent savoir que seules les Procurations fournies par les Actionnaires dont les noms apparaissent sur les registres de la Société comme détenteurs d'actions ordinaires, peuvent être identifiées et prises en compte lors de l'Assemblée. Si des actions ordinaires sont mises en dépôt sur un compte géré par un courtier pour le compte d'un Actionnaire, elles peuvent, dans la plupart des cas, ne pas être immatriculées au nom de l'Actionnaire sur les registres de la Société. De telles actions seront sûrement immatriculées sous le nom du courtier de l'Actionnaire, ou son représentant. Au Canada, la grande majorité de ces actions sont immatriculées sous le nom de la compagnie CDS & Co (le nom officiel pour La Caisse canadienne de dépôt de valeurs qui est le représentant pour un bon nombre de ces courtiers). Les actions ordinaires de la Société détenues par les courtiers ou leurs représentants officiels peuvent seulement donner droit au vote (pour ou contre les résolutions) en suivant les ordres de l'Actionnaire concerné. Sans instructions spécifiques, le courtier ou ses représentants officiels n'ont pas le droit d'exercer les droits de vote afférents aux actions de leurs clients. De ce fait, les Actionnaires Bénéficiaires doivent s'assurer que toutes les instructions données au sujet du vote de leurs actions ordinaires sont communiquées à la personne appropriée.