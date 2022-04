EURO Ressources S A : Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et états financiers annuels selon les normes françaises de l'exercice clos le 31 décembre 2021 (884KB)

EURO RESSOURCES SA

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

A l'assemblée générale

EURO RESSOURCES SA 23 rue du Roule

75001 Paris

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EURO RESSOURCES SA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Point clé de l'audit

Dépréciation des actifs non financiers

(Notes « Dépréciation des immobilisations incorporelles » des annexes aux Etats Financiers)

Les immobilisations incorporelles d'Euro Ressources S.A. incluent :

• Le droit à royalties relatif à la mine Rosebel,

• Le droit à royalties sur le revenu net de fonderie des concessions Paul Isnard (Montagne d'or),

• Le droit à 50% de la production d'argent de la mine Bomboré.

La valeur comptable des actifs non financiers est revue par la direction à chaque clôture pour identifier les indices éventuels de perte de valeur (Mine Rosebel). Un test de dépréciation est également effectué :

- pour l'actif incorporel relatif à la redevance Paul Isnard (Montagne d'or),

- pour le droit à 50% de la production d'argent Bomboré.

La société comptabilise une dépréciation si la valeur comptable de l'un des actifs est supérieure à la valeur recouvrable déterminée à partir de plusieurs composantes et hypothèses telles que :

• La délivrance des différents autorisations et permis,

• La quantité estimée d'or ou d'argent restant à extraire (réserves prouvées et probables),

• Les prix futurs estimés de l'or ou de l'argent.

Mine Rosebel

Aucun indice de dépréciation n'a été identifié par la direction au 31 décembre 2021.

Paul Isnard (Montagne d'or)

Comme indiqué dans la note « Dépréciation des Immobilisations Incorporelles - Projet Paul Isnard » des annexes aux Etats Financiers, au cours de l'exercice 2019, les modalités d'examen sur le plan technique du projet Montagne d'Or ont mis en évidence des incertitudes qui pourraient remettre en question l'obtention des différentes autorisations et permis non encore obtenus à ce jour et nécessaires au développement du projet. Cette situation pourrait avoir une incidence sur la capacité opérationnelle et financière de la coentreprise Montagne d'Or (Compagnie Minière Montagne d'Or) à poursuivre le projet. Cette situation perdurant au 31 décembre 2021, un test de dépréciation a été réalisé car de telles incertitudes pourraient entrainer la nécessité de déprécier en totalité la valeur nette comptable de la redevance Paul Isnard (valeur nette comptable au 31 décembre 2021 : 4 195 k€).

Lors du test de dépréciation réalisé au 31 décembre 2021, la société a retenu comme hypothèse que les différentes autorisations et permis seraient obtenus et ce dans des conditions qui permettront à la Compagnie Minière Montagne d'Or de réaliser ce projet.

Sur cette base, la société a conclu qu'aucune perte de valeur n'était nécessaire dans le compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Production d'argent Bomboré

Comme décrit dans la note « Immobilisation incorporelles » des annexes aux Etats Financiers, Euro Ressources SA a conclu en 2021 l'acquisition de 50% de la production d'argent pendant la durée de vie de la mine Bomboré détenue par Orezone Gold Corporation pour 7 150 000 $ US.

Lors du test de dépréciation effectué au 31 décembre 2021, la société a déterminé que les flux de trésorerie actualisés sont supérieurs à la valeur comptable de l'actif (6 176 k€) et a conclu qu'aucune dépréciation ne devait être comptabilisée au 31 décembre 2021.

Nous avons considéré que l'évaluation de ces immobilisations incorporelles (Mine Rosebel, Paul Isnard (Montagne d'or) et la Production d'argent Bomboré) constituait un point clé de l'audit en raison:

• Des montants significatifs de ces actifs, et

• De la nature des jugements et des hypothèses que la direction doit retenir pour identifier d'éventuels indices de perte de valeur pouvant entrainer une dépréciation ou pour déterminer si une dépréciation doit être comptabilisée.

Notre réponse au point clé d'audit

Mine Rosebel

Nous avons apprécié l'analyse d'indices de perte de valeur documentée par la direction en :

• Vérifiant que la quantité estimée d'or restant à extraire* dépasse la quantité restante soumise à redevance conformément au contrat,

• Appréciant la cohérence de l'estimation du cours de l'or retenue par la société avec l'analyse effectuée par plusieurs groupes financiers sur le cours de l'or pour les années 2022 à 2025.

* informations publiées dans les communiqués officiels publiés par IAMGOLD Corporation supervisées par une « personne qualifiée » comme le requiert la réglementation canadienne (Norme canadienne 43-101 - Information concernant les projets miniers)

Nous avons vérifié les informations données dans les notes annexes aux Etats Financiers pour nous assurer de leur caractère approprié.

Paul Isnard (Montagne d'or)

Nous avons pris connaissance :

• Des décisions administratives et judiciaires concernant la délivrance des autorisations et permis en cours ;

• Des communiqués de presse des sociétés Orea Mining Corporation (anciennement Columbus Gold Corporation), Nordgold Public Limited Company et Compagnie Minière Montagne d'Or SAS confirmant leur décision de poursuivre ce projet.

Nous nous sommes entretenus avec la direction pour comprendre :

• Leur analyse des informations disponibles et des incertitudes actuelles concernant l'obtention des différentes autorisations et permis ;

• Les différentes hypothèses retenues lors de la réalisation du test de perte de valeur.

Nous avons apprécié l'analyse de perte de valeur documentée par la direction en :

• Vérifiant que les réserves prouvées et probables estimées d'onces d'or* sont suffisantes pour soutenir le caractère recouvrable de l'actif immobilisé ;

• Appréciant la cohérence de l'estimation du cours de l'or retenue par la société avec l'analyse effectuée par plusieurs groupes financiers sur le cours de l'or pour les années 2022 à 2025 ;

• Réalisant des analyses de sensibilité sur les principales hypothèses clés (cours de l'or et taux de change).

* informations publiées dans les communiqués officiels publiés par Orea Mining Corporation supervisées par une « personne qualifiée » comme le requiert la réglementation canadienne (Norme canadienne 43-101 - Information concernant les projets miniers)

Enfin, nous avons vérifié les informations données dans les notes annexes aux Etats Financiers pour nous assurer de leur caractère approprié.

Production d'argent Bomboré

Nous nous sommes entretenus avec la direction pour comprendre les différentes hypothèses retenues lors de la réalisation du test de perte de valeur.

Nous avons apprécié le test de perte de valeur documenté par la direction en :

• Vérifiant que les réserves prouvées et probables estimées d'onces d'argent sont suffisantes pour soutenir le caractère recouvrable de l'actif immobilisé ;

• Appréciant la cohérence de l'estimation du cours de l'argent pour les années 2022 à 2025.

Enfin, nous avons vérifié les informations données dans les notes annexes aux Etats Financiers pour nous assurer de leur caractère approprié.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, fournies en application des dispositions de l'article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations.