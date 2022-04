EURO Ressources S A : Texte des résultions proposées à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 18 mai 2022 (19KB)

EURO RESSOURCES S.A.

Société anonyme au capital de 624.912,81 € 23, rue du Roule, 75001 Paris 390 919 082 R.C.S. Paris

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 18 MAI 2022

Première résolution (Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de 2021, approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils leurs sont présentés, les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, les actionnaires donnent quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Deuxième résolution (Affectation des résultats comptabilisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 10.114.614 euros, décident d'affecter ledit bénéfice de la manière suivante :

Bénéfice net comptable de 2021 Auquel s'ajoute : Report à nouveau au 31 décembre 2021 10.114.614 € 28.347.107 € Bénéfice distribuable au 31 décembre 2021 Distribution d'un dividende global pour les 62.491.281 actions ayant droit aux dividendes, soit un dividende de 0,25 euro par action 38.461.721 € (15.622.820) € Le solde, soit est affecté au poste "Report à Nouveau" 22.838.901 €

Le dividende de 15.622.820 euros ou 0,25 euro par action sera payé le 9 juin 2022, avec une date de détachement au 7 juin 2022. Le montant ci-dessus est calculé sur la base du nombre d'actions composant le capital au 13 avril 2022. Dans le cas où, lors de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions, serait affecté au compte « Autres réserves ». Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale constate que le montant du dividende par action versé au titre des trois derniers exercices s'est élevé à :

Exercice Montant par action brut Abattement fiscal de 40% par action * 2018 0,20 € 0,06 € 2019 0,20 € 0,06 € 2020 0,25 € 0,06 €

* Pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France.

Les actionnaires constatent, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'il n'y a pas eu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de dépenses et charges du type de celles visées au 4. de l'article 39 du Code général des impôts sous le nom de "Dépenses somptuaires", ni d'amortissements excédentaires visés à ce même 4.

Troisième résolution - (Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, prennent acte de l'absence de convention conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de la poursuite des conventions précédemment approuvées.

Quatrième résolution (Ratification de la nomination de Mme Dorena Quinn en qualité d'administrateur par cooptation) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décident de ratifier la nomination par cooptation de Mme Dorena Quinn en qualité d'administrateur en remplacement de Mme Affie A. Simanikas, administrateur démissionnaire, décidée par le conseil d'administration le 24 février 2022.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Tim Bradburn) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de M. Tim Bradburn vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de M. Tim Bradburn pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Ian Smith) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de M. Ian Smith vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de M. Ian Smith pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. David H. Watkins) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de M. David H. Watkins vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de M. David H. Watkins pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Janandre Lamprecht) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de Mme Janandre Lamprecht vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Janandre Lamprecht pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Silviu Bursanescu) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de M. Silviu Bursanescu vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de M. Silviu Bursanescu pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Dixième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Susanne A. Hermans) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de Mme Susanne A. Hermans vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Susanne A. Hermans pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Onzième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Dorena Quinn) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de Mme Dorena Quinn vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Dorena Quinn pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Douzième résolution (Approbation des informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux et incluses dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvent le contenu du rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration en relation avec les informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux.

Treizième Résolution (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Président du Conseil d'Administration) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Président du Conseil d'Administration, approuvent la rémunération versée et composée seulement de la rémunération au titre de son activité d'administrateur.

Quatorzième Résolution (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au directeur général) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Directeur Général, approuvent l'absence de rémunération ou avantages versés ou octroyés au Directeur Général.

Quinzième résolution (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au directeur général délégué) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Directeur Général Délégué, approuvent l'absence de rémunération ou avantages versés ou octroyés au Directeur Général Délégué.

Seizième résolution (Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société, telle que mentionnée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, faisant partie du rapport de gestion au Conseil d'Administration, approuvent cette politique de rémunération.

Dix-septième résolution (Pouvoir en vue des formalités) --- Les actionnaires confèrent tout pouvoir au Directeur Général et à chaque administrateur de la Société à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la mise en application des résolutions approuvées lors de cette assemblée.