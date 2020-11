EURO Ressources S A : annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2020 (54KB)

Il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la Société des produits compris entre environ 18,8 millions d'euros et 21,3 millions d'euros (22,2 millions de dollars américains et 25,2 millions de dollars américains) en 2020. Ces produits avant impôt sont basés sur un cours de l'or établi à 1 750 dollars américains l'once et sur un taux de change de 1,18 dollar américain pour 1 euro. L'incidence des fluctuations du cours moyen de l'or sur le chiffre d'affaires annuel d'EURO, sur la base d'une production estimée de 170 000 onces, se chiffrerait à environ 1,7 million de dollars américains pour chaque variation de 100 dollars américains l'once. L'incidence d'une fluctuation de 5 % du taux de change moyen sur les produits annuels d'EURO avoisinerait 1,0 million d'euros. Les flux de trésorerie d'EURO devraient être affectés principalement par le versement d'impôts sur le résultat. La Société conserve certaines disponibilités afin de poursuivre des opportunités susceptibles de renforcer son activité sur le long terme.

CRISE MONDIALE LIÉE À LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 continue d'évoluer, impliquant que des restrictions sur la circulation des personnes et des biens, des mesures de distanciation sociale, des restrictions sur les rassemblements, des mises en quarantaine et le traçage des contacts restent en vigueur. La Société suit cette situation de près et prend les mesures nécessaires pour gérer l'impact de la crise liée à la COVID-19 sur tous les aspects de ses activités.

Par suite de la recrudescence des cas de COVID-19 dans la région, un certain nombre d'employés à la mine d'or de Rosebel au Suriname a reçu un diagnostic de la COVID-19. De concert avec les autorités de la santé surinamaises, Rosebel a mis en œuvre toutes les mesures préventives requises, y compris la désinfection des lieux de repos et de travail. Le début du trimestre a révélé une courbe plus raide des nouveaux cas au début de la mise en œuvre des mesures. Ces mesures se sont avérées efficaces, puisque la courbe des nouveaux cas est demeurée plate jusqu'à la fin du troisième trimestre. Des protocoles stricts ont permis d'isoler et de tester immédiatement le personnel présentant des symptômes de type grippal. Les cas positifs ont été gérés par les autorités de la santé et isolés dans des centres de quarantaine gouvernementaux à Paramaribo. À la fin du troisième trimestre de 2020, 98 % du personnel atteint s'était rétabli.

Pendant que les protocoles de santé et de sécurité se rapportant à la COVID-19 ont été intégrés aux activités de la mine d'or de Rosebel, les effectifs ont été augmentés, et l'exploitation devrait atteindre sa capacité normale au premier trimestre 2021.

À propos d'EURO

EURO est une société française dont les principaux actifs sont une redevance sur la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »), une redevance relative aux concessions Paul Isnard, et des titres négociables. La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La redevance sur la production nette d'affinage couvre la production future des concessions Paul Isnard et une zone d'intérêt les entourant en Guyane française, détenue dans le cadre d'un accord de joint-venture entre Orea Mining Corp. et Nord Gold SE.

EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. Au 30 septembre 2020, IAMGOLD France S.A.S. (« IAMGOLD France »), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 89,71 % de toutes les actions en circulation d'EURO. Au 30 septembre 2020, IAMGOLD France détenait 56 058 191 actions représentant 112 116 382 droits de vote, soit environ 94,25 % des droits de vote d'EURO. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.