EURO Ressources S A : Texte des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 19 mai 2021 (21KB)

Première résolution (Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de 2020, approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils leurs sont présentés, les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de Mme Janandre Lamprecht vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Janandre Lamprecht pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Septième résolution - (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. David H. Watkins) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de M. David H. Watkins vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de M. David H. Watkins pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Sixième résolution - (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Ian Smith) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de M. Ian Smith vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de M. Ian Smith pour une durée d'une année venant

Cinquième résolution - (Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Tim Bradburn) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de M. Tim Bradburn vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de M. Tim Bradburn pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Troisième résolution - (Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38et suivants du Code de Commerce,

Neuvième résolution - (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Affie A. Simanikas) ---

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de Mme Affie A. Simanikas vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Affie A. Simanikas pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Dixième résolution - (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Susanne A. Hermans) ---

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et constaté que le mandat d'administrateur de Mme Susanne A. Hermans vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décident de renouveler le mandat d'administrateur de Mme Susanne A. Hermans pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Onzième résolution - (Constatation de l'échéance du mandat d'administrateur de M. Benjamin Little)

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, prennent acte que le mandat d'administrateur de M. Benjamin Little vient à expiration à l'issue de la présente assemblée et décident de ne pas le renouveler.

Douzième résolution - (Nomination de M. Silviu Bursanescu en qualité d'administrateur) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décident de nommer M. Silviu Bursanescu en qualité d'administrateur pour une durée d'une année venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Treizième Résolution - (Approbation des informations visées à l'article L. 22-10-9 I du Code du Commerce relatives aux rémunérations des mandataires sociaux et incluses dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvent le contenu du rapport sur le gouvernement d'entreprise faisant partie du rapport de gestion du Conseil d'Administration en relation avec les informations visées à l'article L. 22-10-9I du Code de commerce et relatives aux rémunérations des mandataires sociaux.

Quatorzième Résolution - (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Président du Conseil d'Administration) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Président du Conseil d'Administration, approuvent la rémunération versée et composée seulement de jetons de présence et de la rémunération exceptionnelle visée à la troisième résolution.

Quinzième Résolution - (Rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Directeur Général) --- Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de la rémunération et avantages de toute nature versés ou octroyés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Directeur Général, approuvent l'absence de rémunération ou avantages versés ou octroyés au Directeur Général.