EURO Ressources S A : annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021 (62KB)

Actifs de redevances

Au 31 mars 2021, d'après les tests de dépréciation de la Société, les faits et les circonstances ne révélaient pas d'indice de perte de valeur potentielle. En mai 2019, le gouvernement français a déclaré que le projet Montagne d'Or n'était pas encore compatible avec les exigences en matière de protection de l'environnement. Les déclarations du gouvernement français, en mai 2019, sur la Compagnie Minière Montagne d'Or (la joint-venture), à laquelle est attachée la redevance Paul Isnard, ont créé des incertitudes quant à la délivrance des différents permis et autorisations non encore obtenus et nécessaires au développement du projet, et peuvent ainsi potentiellement affecter les capacités opérationnelles et financières du projet. Le 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Cayenne a enjoint l'État Français de prolonger les concessions minières de Montagne d'Or dans un délai de six mois à compter de la décision. Le 3 février 2021, le gouvernement français a annoncé avoir faire appel de cette décision du tribunal administratif. Dans ces circonstances, la Société maintient l'hypothèse du test de dépréciation relatif à l'actif de redevance Paul Isnard réalisé au 31 décembre 2020. La Société retient comme hypothèse que les différents permis et autorisations seront obtenus et ce, dans des conditions qui permettront à la joint-venture de réaliser ce projet, quoique le calendrier reste incertain. Aucune provision pour dépréciation n'a été comptabilisée dans le compte de résultat pour le trimestre clos le 31 mars 2021.

Comparaison du premier trimestre clos le 31 mars 2021 par rapport à la même période en 2020 (IFRS)

Selon les IFRS, EURO a enregistré un bénéfice net de 1,9 million d'euros (0,030 € par action) au premier trimestre 2021, contre 5,0 millions d'euros (0,080 € par action) au premier trimestre 2020.

Les produits ont totalisé 3,5 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse par rapport aux 7,2 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2020. Ces produits provenaient exclusivement de la redevance de la mine Rosebel aux premiers trimestres 2021 et 2020. La baisse des produits résulte principalement de la diminution de la production d'or de 29 232 onces au premier trimestre 2021, contre 65 399 onces au premier trimestre 2020 (4,0 millions d'euros), attribuable à un débit plus faible et reflétant une proportion croissante de minerai à plus haute teneur provenant du gisement de Saramacca, ce qui a entraîné une réduction de la production de la concession Rosebel. Le gisement de Saramacca n'est pas inclus dans la définition de la propriété aux termes du contrat de redevance. La baisse des produits s'explique également par l'appréciation de l'euro (0,3 million d'euros), partiellement compensée par un prix moyen de l'or plus élevé au premier trimestre 2021 de 1 794 dollars américains l'once, contre 1 583 dollars américains l'once d'or au premier trimestre 2020 (0,6 million d'euros).

Au premier trimestre 2021, la Société a comptabilisé des charges d'exploitation de 0,12 million d'euros, équivalentes à celles du premier trimestre 2020.

EURO a enregistré une charge d'impôt sur le résultat de 1,4 million d'euros au premier trimestre 2021, comparativement à un montant de 2,2 millions d'euros au premier trimestre 2020. Cette baisse, qui tient principalement à l'incidence fiscale de la baisse du résultat au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020, a été partiellement compensée par des écarts de conversion et par l'incidence fiscale de la variation de la juste valeur des titres négociables.