Euro Sun Mining Inc. est une société minière canadienne qui se consacre à l'exploration de l'or et du cuivre. La société se concentre principalement sur le projet Rovina Valley (RVP), qu'elle détient à 100 % et qui est situé dans le centre-ouest de la Roumanie. La société opère par le biais du développement de son segment de permis miniers roumains. Le projet de la vallée de Rovina comprend trois systèmes porphyriques de cuivre et d'or, à savoir Rovina, Colnic et Ciresata. Les filiales à 100 % de la société sont SAMAX Romania Limited et SAMAX Romania S.R.L.

Secteur Sociétés minières intégrées