EUROAPI : Morgan Stanley initie à 'pondérer en ligne'

Morgan Stanley a initié jeudi le titre Euroapi avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 13 euros, préférant attendre que le 'vent tourne' autour de la valeur.



'En tant que nouvel entrant sur le marché de la sous-traitance pharmaceutique (CDMO) et avec une empreinte déjà bien établie, Euroapi se trouve dans une position idéale pour remporter des parts de marché', estime l'analyste dans une note.



'Au lieu de cela, une succession d'avertissement sur résultats et de publications moins bonnes que prévu ont refroidi l'enthousiasme des investisseurs', fait-il valoir.



Dans de telles conditions, l'intermédiaire préfère attendre de disposer d'une meilleure visibilité avant de se montrer plus positif sur le titre.



