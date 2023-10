EUROAPI : A suivre aujourd'hui

Euroapi annonce avoir révisé à la baisse ses prévisions pour l’année 2023. Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques précise que la croissance de son chiffre d’affaires devrait désormais être comprise entre 3 % et 5 %, contre de 7 % à 8 % précédemment, la marge de Core Ebitda devant désormais se situer entre 9 % et 11 %, contre 12,5 % et 13,5 % auparavant. Les objectifs en matière d’investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 millions d’euros.



S'agissant de l'avertissement sur les ventes, Euroapi signale que la stratégie d'optimisation des prix d'API Solutions a récemment été affectée par " une évolution de l'environnement de marché ", avec une pression sur les prix résultant d'une inflation plus faible et par des programmes de réduction des stocks chez certains clients.



Pour l'activité CDMO, le chiffre d'affaires devrait croître à un rythme moins soutenu qu'anticipé, en raison de ventes plus faibles que prévu au quatrième trimestre. Cette situation résulte notamment " de retards ou de mises en pause de projets, ou de tailles de projets réduites en raison des problèmes de financement des sociétés de biotechnologie. "



Concernant, l'avertissement sur les marges, Euroapi explique qu'il est principalement liée à des volumes de ventes plus faibles entraînant une absorption des coûts fixes moins favorable que prévu initialement et à un mix de marge défavorable sur le reste de l'année (ralentissement de l'activité CDMO).



Sur la base de ces éléments, la société initie une revue stratégique afin d'adapter son modèle opérationnel. Les perspectives à moyen terme 2023-2026, communiquées en mars 2023, sont suspendues.