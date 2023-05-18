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EUROAPI : Document AMF CP. 2023DD900733

18/05/2023 | 18:20
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2023DD900733

17 mai 2023

FR0014008VX5 - DD156672

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, Membre

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EUROAPI

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 juin 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014008VX5

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.2941 Euro

VOLUME : 11 283 226.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.2941 Euro

VOLUME : 11 283 226.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 mai 2023

COMMENTAIRES :

La présente déclaration s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'engagement de l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de

l'Etat français dans le cadre de la Convention French Tech Souveraineté du 11 décembre 2020 d'acquérir auprès de Sanofi un nombre d'actions représentant 12% du capital d'EUROAPI au 10 mai 2022.

A ce titre, Bpifrance Investissement détient un mandat de membre du Conseil d'administration de la société EUROAPI, dont le représentant permanent était Monsieur Benjamin Paternot jusqu'au 22 février 2023. Depuis cette date, le représentant permanent est Monsieur Guillaume Mortelier

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Euroapi SAS published this content on 18 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 May 2023 16:18:01 UTC.


© Publicnow 2023
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Dette nette 2023 47,9 M 51,8 M -
PER 2023 21,5x
Rendement 2023 -
Capitalisation 966 M 1 046 M -
VE / CA 2023 0,97x
VE / CA 2024 0,88x
Nbr Employés 3 390
Flottant 98,4%
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