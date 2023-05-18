EUROAPI : Document AMF CP. 2023DD900733

FR0014008VX5 - DD156672
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, Membre
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : EUROAPI
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 17 juin 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0014008VX5
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 13.2941 Euro
VOLUME : 11 283 226.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 13.2941 Euro
VOLUME : 11 283 226.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 mai 2023
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