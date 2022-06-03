Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. EuroAPI
  6. Actualités
  7. Synthèse
    EAPI   FR0014008VX5

EUROAPI

(EAPI)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  03/06 17:35:07
14.39 EUR   +3.47%
18:12EUROAPI : Document AMF CP. 2022DD844864
PU
18:12EUROAPI : Document AMF CP. 2022DD844862
PU
18:12EUROAPI : Document AMF CP. 2022DD844861
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteur

EuroAPI : Document AMF CP. 2022DD844862

03/06/2022 | 18:12
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD844862

02 juin 2022

FR0014008VX5 - DD151754

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Karl ROTTHIER, Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EUROAPI

LEI : 9695002FT7GGI3CKKJ14

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 juin 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 13.3314 Euro

VOLUME : 1 349.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 13.3314 Euro

VOLUME : 1 349.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 juin 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Euroapi SASU published this content on 03 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2022 16:11:06 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur EUROAPI
18:12EUROAPI : Document AMF CP. 2022DD844864
PU
18:12EUROAPI : Document AMF CP. 2022DD844862
PU
18:12EUROAPI : Document AMF CP. 2022DD844861
PU
02/06EUROAPI : Document AMF CP. 2022DD844642
PU
30/05CAC40 : les valeurs du luxe tirent l'indice parisien
CF
30/05CAC40 : tiré par les valeurs du luxe, malgré la hausse Euro
CF
30/05EUROAPI : renforce son partenariat avec Sanofi
AO
30/05CAC40 : +350Pts en 3 séances, le 'luxe' sert de locomotive
CF
30/05SANOFI : élargissement d'une collaboration avec Euroapi
CF
30/05CAC40 : s'approche des 6.600 pts, malgré l'absence de WStreet
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur EUROAPI
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 992 M 1 064 M -
Résultat net 2022 48,5 M 52,0 M -
Tréso. nette 2022 22,9 M 24,6 M -
PER 2022 27,0x
Rendement 2022 -
Capitalisation 1 308 M 1 403 M -
VE / CA 2022 1,30x
VE / CA 2023 1,21x
Nbr Employés 2 941
Flottant -
Graphique EUROAPI
Durée : Période :
EuroAPI : Graphique analyse technique EuroAPI | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EUROAPI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 13,91 €
Objectif de cours Moyen 17,88 €
Ecart / Objectif Moyen 28,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Karl Rotthier Chief Executive Officer
Antoine Delcour Chief Financial Officer
Viviane Monges Chairman-Supervisory Board
Kai Rossen Chief Scientific Officer
Éric Bergeron Director of Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EUROAPI0.00%1 403
JOHNSON & JOHNSON3.88%466 153
PFIZER, INC.-10.79%295 582
ROCHE HOLDING AG-14.71%275 072
ELI LILLY AND COMPANY9.49%272 235
ABBVIE INC.8.38%259 323