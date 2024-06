EUROAPI : objectif de cours abaissé chez Deutsche Bank

Le 28 juin 2024 à 10:11 Partager

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation 'vente' sur EuroAPI avec un objectif de cours abaissé de trois à 2,50 euros, après le point que le fournisseur de principes actifs pharmaceutiques a fait mercredi soir sur le financement de son plan à moyen terme.



Si le groupe conclu un accord non dilutif pour un financement de la part de Sanofi, le broker note qu'EuroAPI n'a pas fourni de projections explicites à moyen terme sur les ventes ou la marge, ce qu'il considère comme une déception.



'La société ne fait état que de 75 à 80 millions d'euros d'amélioration supplémentaire de l'EBITDA ajusté d'ici fin 2027 par rapport à sa base de 2024, tandis que la croissance devrait rester modérée pour la période', ajoute Deutsche Bank.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.