Euroapi : 40 millions d'euros d'investissement dans un procédé de production plus durable en France

Euroapi annonce que son conseil d’administration a approuvé un investissement de 40 millions d’euros pour la mise en place d’une nouvelle technologie de production de vitamine B12 sur son site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). Ce projet devrait permettre au groupe d’augmenter ses capacités de production à l’horizon 2025, tout en réduisant son empreinte environnementale.



Cet investissement bénéficie d'un soutien financier de 7,9 millions d'euros au total, provenant du gouvernement français dans le cadre du plan de Relance, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) et de la région Normandie.



Cet investissement s'ajoute à celui de 24 millions d'euros annoncé en juillet 2022 en vue de la construction d'une chaufferie biomasse de pointe qui permettra de réduire de près de 76 % les émissions de CO2 du site en 2026. Les deux projets présentent d'importantes synergies car la chaufferie biomasse, d'une puissance de 17 MW, a été conçue pour pouvoir faire face au programme d'augmentation des capacités de production de vitamine B12 du site.



" Cet investissement clé en France nous permettra d'augmenter notre productivité sur un marché de la vitamine B12 dynamique, qui affiche une croissance de l'ordre de 6 % à 7 % par an. Il renforcera également le degré de différenciation de notre portefeuille, tout en déployant une technologie de production plus respectueuse de l'environnement ", a commenté Karl Rotthier, Directeur général d'Euroapi.