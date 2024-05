Euroapi: Evelyne Nguyen nommée directrice financière

Evelyne Nguyen a été nommée directrice financière d’Euroapi, à compter du 14 mai 2024, et sera membre du comité exécutif. Le spécialiste des principes actifs précise qu’elle succède à Antoine Delcour, qui quitte l’entreprise pour poursuivre de nouveaux projets, mais restera au sein de la société jusqu’à la fin juin afin d’assurer la transition. Evelyne Nguyen a occupé différents postes en finance, stratégie et management au sein d’entreprises cotées et non cotées, telles que Bristol Myers Squibb, SAUR et le LFB.



" Je suis très heureux d'accueillir Evelyne, une dirigeante chevronnée dotée d'une très grande expérience dans l'industrie de la santé ", déclare Ludwig de Mot, directeur général d'Euroapi. " Elle jouera un rôle décisif dans la mise en place de notre projet de transformation Focus-27, notamment en matière d'amélioration du cash-flow. "