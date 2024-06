Euroapi : Sanofi investit 200 millions d'euros

Euroapi annonce avoir conclu avec Sanofi un accord portant sur le financement du plan Focus-27 : le groupe pharmaceutique français investira 200 millions d’euros dans son ex-filiale. L’objectif est de réalisé 75 à 80 millions d’euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027, grâce à une offre d'API et de CDMO à plus forte valeur ajoutée, à une empreinte industrielle rationalisée et à des réductions de coûts significatives. Euroapi ajoute que la reprise progressive des livraisons et de la production sur le site de Brindisi est attendue au cours du troisième trimestre



Suite à l'arrêt temporaire de production sur le site de Brindisi, Euroapi table sur 8 % à 11 % de baisse du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023 sur une base comparable. La performance du second semestre devrait cependant être supérieure à celle du premier semestre en raison d'un décalage des ventes. La société prévoit 4 % à 7 % de marge de Core EBITDA.