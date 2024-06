Euroapi : accord de CDMO avec Priothera en oncologie

Euroapi annonce la mise en oeuvre d'un accord de développement et de fabrication d'une durée de cinq ans avec Priothera, entreprise de biotechnologie basée à Dublin et disposant d'une filiale en France, à Saint-Louis (Haut-Rhin).



Dans ce cadre, le groupe va développer et industrialiser, sur son site de Budapest, le procédé de fabrication du mocravimod, molécule innovante en oncologie, via son activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).



Mocravimod est développé comme traitement d'appoint et d'entretien dans les cancers du sang, dans le but de réduire les rechutes et d'augmenter la survie des patients. Il fait l'objet d'une étude internationale de phase III dans la leucémie myéloïde aiguë.



