EUROAPI est spécialisé dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé. La société propose, de la vitamine B12, des prostaglandines, des oligonucléotides, des peptides, des corticoïdes et des hormones, des anti-infectieux, des opiacés (morphine, codéine, thébaïne, etc.), des analgésiques, etc. EUROAPI dispose de 6 sites de production implantés en France (2), au Royaume Uni, en Allemagne, en Italie et en Hongrie.

Secteur Produits pharmaceutiques