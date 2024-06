Euroapi chute : nomination d'un mandataire ad hoc

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Euroapi décroche de 7,22% à 3,60 euros. Le spécialiste des principes actifs a décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février 2024 concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique Focus-27. Il souligne qu’il s’agit d’une procédure amiable lancée à l'initiative d’Euroapi et conduite dans un cadre confidentiel et juridiquement sécurisé.



La société a fait appel à ce tiers indépendant de manière proactive afin d'accélérer les discussions et converger vers une solution de nature à satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes. " Des progrès substantiels ont été réalisés au cours des dernières semaines sur le financement du plan Focus-27 ", conclut Euroapi.



Le groupe a annoncé en février le lancement du de Focus-27, "un projet global pour libérer une croissance rentable et augmenter les rendements" grâce à une rationalisation du portefeuille de principes actifs pharmaceutiques.