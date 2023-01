Euroapi : cooptation d'un nouvel administrateur

Euroapi annonce que son conseil d'administration propose la ratification de la nomination par cooptation d'un nouvel administrateur indépendant, Mattias Perjos, à compter du 11 janvier, en remplacement de Corinne Le Goff qui a été nommée PDG d'Imunon.



De nationalité suédoise, Mattias Perjos est actuellement PDG de Getinge, société de matériel médical et chirurgical cotée à Stockholm, qu'il a rejointe en 2017. Il a été précédemment directeur général de Coesia IPS Division et Coesia International (2012-2017).



