PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques Euroapi a détaillé mercredi sa feuille de route opérationnelle Focus-27 visant à améliorer sa compétitivité. Dévoilé en février dernier, ce plan stratégique n'avait pas encore été chiffré.

L'ancienne filiale du laboratoire pharmaceutique Sanofi prévoit de générer 75 millions à 80 millions d'euros de "Core Ebitda" supplémentaire par an d'ici à la fin 2027, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. Le "Core Ebitda" d'Euroapi correspond au résultat opérationnel consolidé avant dépréciations et amortissements et hors coûts de restructuration.

Euroapi a évoqué un plan d'investissement de 350 millions à 400 millions d'euros "comprenant des augmentations de capacités pour les grosses molécules, la vitamine B12, les prostaglandines et les opiacés". Les coûts de restructuration sont estimés entre 110 millions et 120 millions d'euros entre 2024 et 2027.

Concernant son financement à court et long terme, Euroapi a indiqué avoir conclu un accord avec Sanofi concernant un investissement de 200 millions d'euros via une obligation hybride subordonnée à durée indéterminée.

La société dirigée par Ludwig de Mot a par ailleurs annoncé mercredi être en discussions avancées avec les banques afin d'amender les termes et d'étendre la durée du contrat de crédit RCF de 451 millions d'euros.

June 26, 2024 12:25 ET (16:25 GMT)