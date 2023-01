Euroapi : investissement approuvé pour un site normand

Euroapi annonce que son conseil d'administration a approuvé un investissement de 40 millions d'euros pour la mise en place d'une nouvelle technologie de production de vitamine B12 sur son site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Seine-Maritime.



Ce projet devrait permettre à la société d'augmenter ses capacités de production à l'horizon 2025, tout en réduisant son empreinte environnementale. Cet investissement bénéficie d'un soutien financier des autorités publiques de 7,9 millions d'euros au total.



La technologie de fermentation nouvelle génération permettra d'augmenter la production du site de 60% avec un procédé de fabrication plus robuste, plus écologique et plus simple. La production de vitamine B12 devrait atteindre sa pleine capacité d'ici à 2027.



