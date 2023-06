Euroapi : investissements accrus sur le site de Budapest

Euroapi prévoit d'investir 50 millions d'euros sur son site de Budapest afin de répondre à la demande croissante de prostaglandines, des substances utilisées dans diverses indications thérapeutiques.



Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques indique qu'il compte installer de nouveaux équipements de pointe au sein de l'usine, avec l'objectif de doubler sa capacité de production de prostaglandines d'ici à 2027.



D'après le groupe, les prostaglandines constituent l'un des segments les plus dynamiques du marché à l'heure actuelle, avec des ventes annuelles d'environ cinq milliards d'euros et un taux de croissance annuel attendu entre 5% et 7% à horizon 2027.



Euroapi souligne être aujourd'hui le seul fournisseur occidental à disposer à la fois d'un portefeuille complet de prostaglandines et d'un site de production entièrement intégré situé en Europe.



Le projet doit lui permettre de réduire son empreinte environnementale grâce à un système moderne de traitement de l'air qui réduira la consommation d'énergie du nouvel atelier.



Le site de production sera également équipé de panneaux solaires et d'un système de traitement des déchets entièrement fermé.



