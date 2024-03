Euroapi : le titre chute de 16% après l'arrêt de Brindisi

Le 15 mars 2024 à 17:16 Partager

Le titre chute de près de 16% après l'annonce de l'arrêt de la production de tous les APIs sur son site de Brindisi, des défaillances du contrôle qualité ayant été identifiées et faisant l'objet d'une investigation approfondie.



' La durée de cet arrêt n'est pas encore connue mais le management s'est engagé à donner un peu plus de visibilité courant du 2ème trimestre au marché ' indique Oddo BHF.



Le groupe suspend sa guidance 2024 c'est-à-dire des ventes en décroissance comprise entre -4 et -7% et une marge core EBITDA comprise entre 6 et 9%.



' Nous décidons donc d'ajuster à la baisse nos estimations en retirant 52 ME à notre topline

(seulement 2 mois de ventes sur l'année du site en tenant compte de 2023) ce qui nous conduit à ressortir avec une baisse de 11% au niveau des ventes (contre -6% init) pour une marge dorénavant de 5.9% (contre 7.9% init) ' indique Oddo BHF.



Oddo BHF confirme son opinion à Sous-performance sur le titre et abaisse son objectif de cours de 6 E à 2,9 E.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.