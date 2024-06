Euroapi : mise à jour des perspectives 2024

Euroapi fait part d'une mise à jour de ses perspectives pour l'année 2024, pour refléter un désinvestissement des sites de production de Haverhill et de Brindisi prévu désormais avant fin 2027, dans le cadre de la rationalisation de son empreinte industrielle.



Le groupe anticipe maintenant entre 8 et 11% de baisse du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023 sur une base comparable, la performance du second semestre devant être supérieure à celle du premier, et entre 4 et 7% de marge de Core EBITDA.



Euroapi indique aussi avoir conclu avec son ancienne maison-mère Sanofi un accord portant sur le financement du plan Focus-27, à l'issue des discussions en cours avec les banques afin d'amender et d'étendre le contrat de crédit RCF actuel.



Par son plan Focus-27, il vise 75 à 80 millions d'euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027, 'grâce à une offre d'API et de CDMO à plus forte valeur ajoutée, à une empreinte industrielle rationalisée et à des réductions de coûts significatives'.



