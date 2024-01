Euroapi : nomination d'un DGA pour la transformation

Le 05 janvier 2024 à 07:29 Partager

Le fournisseur de principes actifs pharmaceutiques Euroapi annonce la nomination de Ludwig de Mot comme directeur général adjoint (DGA) en charge de l'accélération de la transformation de l'entreprise.



Il aura en particulier en charge la finalisation et l'exécution de la revue stratégique en cours, qui couvre tous les aspects d'Euroapi en tant qu'entreprise, y compris l'évaluation de son portefeuille de produits, de sa structure de coûts et de son bilan.



Avec plus de 30 ans d'expérience au sein de plusieurs groupes industriels, Ludwig de Mot a occupé divers postes de direction dans des entreprises internationales, notamment chez Lhoist, producteur mondial de solutions et produits à base de minerai et de chaux.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.