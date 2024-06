Euroapi: nouvelle chute après la nomination d'un mandataire ad hoc

Le 07 juin 2024 à 11:26

Plus forte baisse de l'indice SBF 120 et du marché SRD, Euroapi chute une nouvelle fois, décrochant de 16,03% à 3,258 euros. Le spécialiste des principes actifs a décidé de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février 2024 concernant le financement à moyen et long terme de son projet de transformation stratégique Focus-27. Les investisseurs sanctionnent de nouveau le groupe même s'il souligne qu’il s’agit d’une procédure amiable lancée à son initiative.



La société a fait appel à ce tiers indépendant de manière proactive afin d'accélérer les discussions et converger vers une solution de nature à satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes. " Des progrès substantiels ont été réalisés au cours des dernières semaines sur le financement du plan Focus-27 ", conclut Euroapi.



Cette dernière a terminé l'année avec une dette nette de 171 millions d'euros contre 25,6 millions d'euros, un an plus tôt.



Le groupe a annoncé fin février le lancement de ce "projet global" visant à "libérer une croissance rentable et augmenter les rendements" grâce à une rationalisation du portefeuille d'API. 13 APIs dont les marges sont faibles ou négatives seront arrêtés, pour se concentrer sur des produits rentables et hautement différenciés tels que la vitamine B12, les prostaglandines, les peptides et les oligonucléotides. L'empreinte industrielle sera rationalisée.



La société prévoyait de communiquer les résultats et les prochaines étapes de ses discussions avec les principales parties prenantes de Focus-27 au deuxième trimestre 2024.