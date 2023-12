Euroapi : parmi les grands perdants du SBF120 en 2023

Le 29 décembre 2023 à 15:36 Partager

En recul de 58% depuis le début de l'année, Euroapi figure parmi les grands perdants de 2023 sur le SBF120, le titre du spécialiste des principes actifs pharmaceutiques ayant en particulier plongé les 8 mars (-21,7%) et 10 octobre (-59%) derniers.



Pour rappel, l'ancienne filiale de Sanofi avait ajusté début mars ses perspectives pour 2023 et à moyen terme, invoquant alors un contexte macroéconomique 'volatil et incertain', en marge de la publication de résultats décevants pour 2022.



Euroapi a de nouveau révisé en baisse ses objectifs 2023 en octobre, n'attendant plus qu'une croissance de son chiffre d'affaires entre +3 et +5% et une marge de Core EBITDA entre 9 et 11%, mais a aussi suspendu ses perspectives pour la période 2023-26.



'Nous reconnaissons qu'il va falloir du temps avant que le titre se revalorise au vu de la perte de confiance du marché, mais nous tenons à signaler que le dossier n'est pas brisé', réagissait alors Berenberg, qui restait à 'achat' sur le titre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.