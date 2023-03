Euroapi (+2,77% à 11,51 euros)



En tête de l'indice ce matin, le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques récupère quelque peu d'une semaine noire qui lui a fait perdre plus de 29% après qu'il a annoncé un creusement de ses pertes en 2022 et décalé d'un an son objectif d'une marge de Core EBITDA supérieure à 20%.