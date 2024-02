PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques (API) Euroapi a dévoilé mercredi des perspectives 2024 dégradées après avoir lourdement creusé sa perte nette l'année dernière en raison de dépréciations d'actifs.

Au terme d'une revue stratégique, l'ex-filiale de Sanofi a également présenté son projet "Focus-27", qui prévoit l'abandon de certains produits non rentables.

En 2023, Euroapi a accusé une perte nette de 189,7 millions d'euros, contre une perte de 15 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe a justifié l'ampleur de cette perte par la dépréciation, à hauteur de 226,4 millions d'euros, d'actifs non courants déclenchée par la revue stratégique.

Le Core Ebitda a reculé de 22,4%, à 93,1 millions d'euros. Il fait ressortir une marge sur chiffre d'affaires de 9,2%, contre 12,3% en 2022. Le "Core Ebitda" d'Euroapi correspond au résultat opérationnel consolidé avant dépréciations et amortissements et hors coûts de restructuration. Selon le groupe, cette marge a été affectée par des ventes inférieures aux attentes et la hausse des charges d'exploitation.

Le chiffres d'affaires annuel s'est établi à 1,01 milliard d'euros, en hausse de 3,8% sur un an. A taux de change constant, la progression atteint 3,1%.

Les analystes sondés par FactSet anticipaient en moyenne un bénéfice de 62 millions d'euros, un Core Ebitda de 98 millions d'euros et un chiffre d'affaires d'1,01 milliard d'euros.

Pour 2024, le groupe prévoit une baisse du chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% à base comparable, due notamment à une baisse des ventes à Sanofi.

Euroapi table également sur une marge de Core Ebitda comprise entre 6% et 9%.

Dans ce contexte difficile, le groupe a présenté les conclusions de la revue stratégique initiée en octobre.

Euroapi lance le projet "Focus-27", marqué par la rationalisation de son portefeuille d'API. Le groupe a ainsi décidé d'abandonner la production de 13 API avec des marges faibles ou négatives pour se concentrer sur des produits rentables et hautement différenciés tels que la vitamine B12, les prostaglandines, les peptides et les oligonucléotides.

Le groupe a par ailleurs annoncé une modification des conditions contractuelles avec son ancienne maison mère et cliente Sanofi, avec notamment une hausse des prix de 6 API sélectionnés. Sanofi s'est en outre engagé à conserver sa participation de 30% dans Euroapi jusqu'à décembre 2025.

Enfin, Euroapi a annoncé la nomination de Ludwig de Mot, actuel directeur général adjoint, comme directeur général, à compter du 1er mars 2024.

Après avoir assumé la fonction de directrice générale par intérim depuis octobre 2023, Viviane Monges va retrouver son rôle de présidente du groupe.

