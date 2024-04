Euroapi : resserrement du comité exécutif

Le 10 avril 2024 à 07:23 Partager

Euroapi annonce un resserrement de son comité exécutif autour des fonctions opérationnelles. Dans ce cadre, Guillaume Rosso succède comme directeur commercial à Laurent Alexandre qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités hors du groupe.



Cet ajustement est en ligne avec l'objectif de transformer la société en un fournisseur de principes actifs pharmaceutiques et un CDMO (contract development and manufacturing organization) 'doté d'une offre unique de produits de haute qualité et sur mesure'.



Le nouveau comité exécutif sera donc composé des directeurs Antoine Delcour (financier), Thierry Durand (recherche et développement), Ute Herzog (ressources humaines), Cécile Maupas (CDMO), Guillaume Rosso (commercial) et David Seignolle (opérations).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.