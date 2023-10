Euroapi : révision en baisse des objectifs pour 2023

La société de principes actifs pharmaceutiques Euroapi annonce avoir révisé en baisse ses objectifs de l'année 2023, estimant ainsi désormais que la croissance de son chiffre d'affaires devrait être comprise entre +3 et +5%, contre +7 à +8% précédemment.



Du fait de volumes de ventes plus faibles et d'un mix de marge défavorable sur le reste de l'année (ralentissement de l'activité CDMO), sa marge de Core EBITDA devrait se situer entre 9 et 11%, contre 12,5 et 13,5% précédemment.



Sur la base de ces éléments, Euroapi ajoute initier une revue stratégique afin d'adapter son modèle opérationnel et suspendre donc ses perspectives à moyen terme 2023-2026, communiquées en mars dernier.



