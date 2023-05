Euroapi signe un contrat de plusieurs millions d'euros avec Novéal, filiale de L'Oréal

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de principes actifs pharmaceutiques (API) Euroapi a annoncé mardi la signature d'un accord de production d'une durée de quatre ans et d'une valeur de "plusieurs millions d'euros" avec Novéal, une filiale du fabriquant de cosmétiques L'Oréal spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables.

Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité "Contract Development and Manufacturing Organization" (CDMO). Ce terme désigne l'activité qui consiste à fabriquer des API dont Euroapi ne détient pas la propriété intellectuelle.

L'accord porte sur plusieurs projets, le premier concernant le site Euroapi de Francfort, avec une ligne de production de chimie complexe dédiée, a ajouté la société dans un communiqué.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de développement d'Euroapi dans le CDMO depuis la création de son équipe de prospection commerciale dédiée en 2021, a précisé le groupe.

