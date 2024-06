Euroapi : signe un contrat la société de biotechnologie Priothera

Euroapi a annoncé la mise en œuvre d’un accord de développement et de fabrication d’une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T. Priothera est basée à Dublin (Irlande) et dispose d’une filiale en France, à Saint-Louis (Haut-Rhin).



Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication du mocravimod, une molécule innovante en oncologie, via son activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Ce projet sera mené sur son site de Budapest, son centre d'excellence pour la chimie complexe.