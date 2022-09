Euroapi : signe un solide premier semestre et confirme ses objectifs

Euroapi a dévoilé des résultats semestriels solides. L'ancienne filiale de Sanofi spécialisée dans les principes actifs et introduite en Bourse en mai dernier a réalisé sur les six premiers mois de l'exercice un résultat net de 16,7 millions d'euros contre une perte de 1,1 million un an plus tôt. L'Ebitda "core" a atteint 70,3 millions, en hausse de 91,6%, faisant ressortir une marge sur Ebitda "core" de 14,5%, en amélioration de 128 points de base grâce à une hausse des volumes et des prix. Le chiffre d’affaires a progressé de 10,1 % à 483,8 millions d’euros.



Fort de ces résultats, le groupe a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires consolidé (environ 1 milliard d'euros) et de marge d'Ebitda "core" (supérieure ou égale à 14%).



Il a relevé sa prévision de ratio d'investissements à environ 14% du chiffre d'affaires (environ 12% précédemment) afin de soutenir la croissance du groupe dans un contexte de forte inflation.



Dans le contexte actuel, Euroapi reste confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers de moyen terme.