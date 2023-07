Eurobank Ergasias S.A. figure parmi les principaux groupes bancaires grecs. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque d'investissement et de marché (30,7% : notamment prestations de conseil financier en fusion-acquisition, en évaluation, en restructuration et en stratégie), interventions sur les marchés financiers, prestations de courtage, etc. ; - banque de détail (21,7%) ; - banque d'affaires (15,9%) ; - investissement immobilier (3,1%) ; - autres (8,9%). Le solde des revenus (19,7%) concerne les activités bancaires à l'international. A fin 2020, le groupe gère 47,3 MdsEUR d'encours de dépôts et 37,4 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Grèce (81,3%), Bulgarie (9,6%), Chypre (4,5%), Serbie (2,9%), Luxembourg (1,6%) et Roumanie (0,1%).

